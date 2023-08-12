Союз конькобежцев России проведет расследование в связи с информацией об избиении 20-летней спортсменки Епифановой

Теги происшествия Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) Юлия Епифанова Коньки/шорт-трек

Союз конькобежцев России расследует информацию об избиении 20-летней спортсменки.

Об этом заявил президент организации Николай Гуляев. Ранее издание E1.ru сообщило, что конькобежку Юлию Епифанову избил ее бывший тренер Александр Кардаков – инцидент произошел на стадионе «Уральская молния» в Челябинске.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Сейчас ждем официальных комментариев от полиции и свидетелей, не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления.

Единственное, могу сказать, что я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием», – приводит слова Гуляева ТАСС.

«Мы в курсе инцидента в Челябинске. Считаем неприемлемым также агрессивное поведение, будем разбираться в инциденте, чтобы виновные были наказаны и у всех было понимание – такое недопустимо вообще», – цитирует Гуляева «Матч ТВ».

E1.ru также сообщало, что конфликт завязался после перехода Епифановой к другому тренеру, а Кардаков якобы потребовал от спортсменки вернуть ему коньки стоимостью 150 тысяч рублей.

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