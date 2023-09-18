Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний будет выступать за сборную Польши

Теги сборная России (коньки) сборная Польши Матч ТВ Владимир Семирунний Коньки/шорт-трек

Российский конькобежец Владимир Семирунний переходит в сборную Польши.

Семируннему 20 лет, он является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 000 метров. 

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

Хочу поблагодарить за поддержку свой регион (Свердловскую область), который активно участвовал в моей подготовке на протяжении всей моей карьеры.

Очень благодарен своим первым тренерам Михаилу Игоревичу Аброщикову и Петру Ивановичу Лефтаеву, хочу сказать спасибо Виктору Александровичу Сивкову и Сергею Викторовичу Васильеву за то, что привили любовь к спорту и дисциплине, — сказал Семирунний.

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