Четырехкратный призер ЧМ по конькобежному спорту Евгения Лаленкова завершила карьеру

Теги сборная России жен (коньки) Матч ТВ Евгения Лаленкова Коньки/шорт-трек

Конькобежка Евгения Лаленкова объявила о завершении спортивной карьеры.

Лаленковой 33 года, она является четырехкратным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, трехкратным призером чемпионатов Европы.

— Был шанс, что вы останетесь? Ваше решение связано с тем, что нет международных соревнований?

— Основная проблема действительно в этом. К решению об окончании карьеры начала приходить в прошлом сезоне. Заболела на одном из этапов, но при этом все равно «водила» на тренировках. И в момент моей болезни и всех этих ситуаций я поняла, что все… Раз нет такой конкуренции и, когда заболела, никто не может мне помочь даже в тренировочном плане, мне нет смысла этим заниматься. Я здесь уже получить ничего не могу, только дать — помочь, подсказать. То есть я бы просто была на каком-то определенном уровне и все.

— Это было грустно, или, наоборот, отпустило?

— Я эту идею вынашивала весь сезон. Даже на чемпионате России в Кемерове проговаривала это. Женя (Евгений Лаленков, муж и тренер Лаленковой) даже говорил, что так нельзя, нельзя вставать на старт, когда в голове ты уже все, закончила карьеру. Но ничего не оставалось делать, я уговаривала себя весь сезон. С этим решением открывается куча перспектив, начинается совершенно другая жизнь, которая состоит не только из гостиниц и катков.

Я ни о чем не жалею. У меня нет грусти, но ровно до того момента, пока не посмотрю видео, как я бежала на международных соревнованиях. Каждый раз до слез, не могу это смотреть спокойно, – сказала Лаленкова. 

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