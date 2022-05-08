Евгения Лаленкова: «На год нашего оптимизма по поводу выступления на внутрироссийских стартах хватит, а там уже будет видно»

Теги ISU сборная России жен (коньки) Евгения Лаленкова Коньки/шорт-трек

Российская конькобежка Евгения Лаленкова сообщила, что спортсмены готовы провести как минимум год без международных турниров.

«Мы уже все настроились провести один год на внутрироссийских соревнованиях, скорее речь идет о предолимпийском и олимпийском сезоне. На год нашего оптимизма по поводу выступления на внутрироссийских стартах хватит, а там уже будет видно. Плохо, что не знаешь насколько все это затянется.

Я не думаю, что кто-то на конгрессе ISU будет открыто за нас. Если будет закрытое голосование – может быть. Но и за закрытое могут не проголосовать, я это понимаю», – рассказала Лаленкова.

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