Светлана Журова: «Слова Путина напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили»

Теги Владимир Путин Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова назвала правильными слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем.

Полагаю, тут будут обсуждения федераций тех видов спорта, которые планируют участвовать. Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он крайне близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию.

Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов – что в их глазах будет выше и к чему это приведет в дальнейшем. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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4 комментария

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Bartez1986
Путин, по его словам, 20 лет следит за ценами на бензин. Рост цен напрочь противоречит его словам
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Назар Игорь
"Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем"...
Хорошо бы такое понимание проявить и бедственному положению пенсионеров России, состоянию медицинского обслуживания населения живущего далее 100 км. от столицы, газификации сельской местности, ужасающих дорог, о галопирующих ценах и говорить нечего, снимем шапки и помолчим.
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Damien King
Заработали языки. Самое смешное, что скажи он ровно противоположное, реакция была бы одинакова. Приспособленцы высшего класса
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