Светлана Журова: «Слова Путина напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили»

Светлана Журова назвала правильными слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем.

Полагаю, тут будут обсуждения федераций тех видов спорта, которые планируют участвовать. Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он крайне близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию.

Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов – что в их глазах будет выше и к чему это приведет в дальнейшем. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.