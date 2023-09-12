Мамиашвили о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде: «Это мнение лидера нашего народа. Он глубоко понимает цели и задачи спорта»

Михаил Мамиашвили прокомментировал позицию Путина по участию россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Это мнение лидера нашего государства, лидера нашего народа. Другого, честно говоря, и не ждал. Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает.

Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть.

Это и человечная, и прагматичная позиция, которую я полностью разделяю. У спортсменов в свою очередь должна быть ответственность и понимание, что глава государства занимает эту позицию в их интересах», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.