Мамиашвили о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде: «Это мнение лидера нашего народа. Он глубоко понимает цели и задачи спорта»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили прокомментировал позицию Путина по участию россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Это мнение лидера нашего государства, лидера нашего народа. Другого, честно говоря, и не ждал. Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает.

Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть.

Это и человечная, и прагматичная позиция, которую я полностью разделяю. У спортсменов в свою очередь должна быть ответственность и понимание, что глава государства занимает эту позицию в их интересах», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

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23 комментария

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Стэн Смит
А если бы Путин наоборот сказал, то реакция была бы наоборот.
+25
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Ебздрогыч
Лидер глубоко понимает, свита глубоко лижет
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omega pepega
любую банальность произнесенную диктатором подхалимы выдают за какую-то невероятную мудрость
+16
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Сальный конь бомжа
Вы оба генераторы случайных фраз и цифр.
+6
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Стюардесс по имени Жанн
почему президента называют лидером ?
+5
0
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Сергей Денисов
Ответ Стэн Смит
А если бы Путин наоборот сказал, то реакция была бы наоборот.
реакция всегда одна как скажете чего изволите приемного благодарны
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Сергей Денисов
расшифруйте)))
Президент глубоко понимает спорт. Настолько глубоко, что измереяет футбольную крутость нации, попаданием и успехами на Олимпиадах.
А так -- смысл слов Мамиашвили : лизь, лизь-лизь, лизь-лизь-лизь
+3
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Dinamik1
Ну вот и дождались ура патриоты в одном месте.
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Валентина Сологубова
Мамиашвили пусть за себя говорит.Лично я никаким своим лидером Пу не считаю.Это ниже моего человеческого достоинства.
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S Works Tarmac SL7
Самое страшное, что он уже давно буквально ничего не понимает.
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Domian
Ответ omega pepega
любую банальность произнесенную диктатором подхалимы выдают за какую-то невероятную мудрость
Так и рушатся режимы.
Теряется связь с реальностью.
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chiello_3
Умение подстраиваться под слова лидера, вот, что самое важное для главы любой Федерации. Тогда их ждет пожизненная должность.
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andplak
твоя фамилия Мамиашвили-ты уже всё сказал.
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Сергей Денисов
расшифруйте)))
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Денис Грибанов
Интересно, на чем основан вывод о глубоком понимании?
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Kama Tekinec
Я из Туркменистана, и очень рад видеть, как наши братья россияне догнали нас в нашей дороге к успеху и прогрессу, пусть живут долго наши вожди и отцы народов🇹🇲🇷🇺❤️ надеюсь скоро Россия перейдёт в Азию и приедет к нам в Ашхабад биться за путёвку на чемпионат Азии👊
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Максим Черкашин
Ответ omega pepega
любую банальность произнесенную диктатором подхалимы выдают за какую-то невероятную мудрость
Великий кормчий, ведёт свой народ в светлое вчера.:)))))
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Olga.t
Ответ omega pepega
любую банальность произнесенную диктатором подхалимы выдают за какую-то невероятную мудрость
Чиновники и спортивные функционеры оперативно расчехлили языки. Не для того, чтобы говорить...
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арап Петра Великого
Ответ Стюардесс по имени Жанн
почему президента называют лидером ?
правильнее было бы - фюрером...
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ арап Петра Великого
правильнее было бы - фюрером...
Ну по факту ты уже пустослов , так что займись чем нибудь полезным, например можешь повторить слова песен комбат и я узкий
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ арап Петра Великого
правильнее было бы - фюрером...
пфф ему до фюрера во всех смыслах как знаменитому кораблю до Киева
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