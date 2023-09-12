Тарасова об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Абсолютно согласна с президентом. Жизненный путь спортсмена важен»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Тарасова заявила, что согласна с Путиным в вопросе участия россиян в Олимпиаде.

Ранее президент России заявил, что решение о том, участвовать ли в Олимпийских играх, должно быть за самими спортсменами. Он отметил, что нужно руководствоваться интересами атлетов. 

«Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен», – сказала заслуженный тренер СССР. 

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта. 

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15 комментариев

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Адриана
Только жизненный путь спортсмена важен, а путь тех парней, которых забрали в СВО не важен?
+10
-3
+7
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Назар Игорь
Возможно ли такое чудо - увидеть в СМИ сообщение, что кто-то из публичных особ не согласен с президентом.
+4
0
+4
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Orange carrot
Учитесь, как в одном предложении подлизать всем😅
+3
0
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Katerina Sunny
Тарасова похоже с ним всегда согласна, чтобы он не говорил.
+4
-2
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lundian
Ответ Лека-Лека
Бомонд переобувается на ходу. А недавно клеймили позором спортсменов, которые захотят выступать без гимна и флага.
Ну справедливости ради ТАт всегда выступала за участие в нейтральном статусе
+2
0
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Евгений - 79
Ждём комментарии терюшкова. Журовой приготовиться
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Grads
Получается народ зря наезжал на Исимбаеву.
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Amneris
Шикарно)) Пару месяцев назад тут стоял вопль, что "да никуда!" или "да никогда!"
Но, как я и писала на прошлой неделе рьяным защитникам Игр Дружбы, российские спортсмены и российские болельщики всеми правдами и неправдами поедут на это Олимпиаду под любым флагом/статусом и т.д. И даже если придется лететь через Северный Полюс - все равно полетят. Такого количества русских в ЕС, как в этом году, я уже давно не видела.

Это все, что вам нужно знать. Пока ребятам собирают на дроны по копейке, спортсмены полетят радовать спонсоров "Цезарей" и других симпатичных игрушек.
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Grads
В таком случае пусть спортсмены сами оплачивают подготовку и поездку на Олимпиаду. А премиальные за медали им выдают их родители.
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Лека-Лека
Бомонд переобувается на ходу.
А недавно клеймили позором спортсменов, которые захотят выступать без гимна и флага.
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Асель Кабышева
Ответ Назар Игорь
Возможно ли такое чудо - увидеть в СМИ сообщение, что кто-то из публичных особ не согласен с президентом.
Только те которые, покинули страну
0
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