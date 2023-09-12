Тарасова об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Абсолютно согласна с президентом. Жизненный путь спортсмена важен»

Тарасова заявила, что согласна с Путиным в вопросе участия россиян в Олимпиаде.

Ранее президент России заявил, что решение о том, участвовать ли в Олимпийских играх, должно быть за самими спортсменами. Он отметил, что нужно руководствоваться интересами атлетов.

«Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен», – сказала заслуженный тренер СССР.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.

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