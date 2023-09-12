Тарасова об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Абсолютно согласна с президентом. Жизненный путь спортсмена важен»
Тарасова заявила, что согласна с Путиным в вопросе участия россиян в Олимпиаде.
Ранее президент России заявил, что решение о том, участвовать ли в Олимпийских играх, должно быть за самими спортсменами. Он отметил, что нужно руководствоваться интересами атлетов.
«Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен», – сказала заслуженный тренер СССР.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.
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Но, как я и писала на прошлой неделе рьяным защитникам Игр Дружбы, российские спортсмены и российские болельщики всеми правдами и неправдами поедут на это Олимпиаду под любым флагом/статусом и т.д. И даже если придется лететь через Северный Полюс - все равно полетят. Такого количества русских в ЕС, как в этом году, я уже давно не видела.
Это все, что вам нужно знать. Пока ребятам собирают на дроны по копейке, спортсмены полетят радовать спонсоров "Цезарей" и других симпатичных игрушек.
А недавно клеймили позором спортсменов, которые захотят выступать без гимна и флага.