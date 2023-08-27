Сергей Трофимов: «От приглашения в сборную Казахстана я аккуратно отказался. К решению тех, кто согласился, отношусь с пониманием»
Конькобежец Сергей Трофимов рассказал, что отказался выступать за Казахстан.
Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева, чемпионка России Кристина Силаева и тренер Сергей Клевченя намерены перейти в сборную Казахстана.
– Звали в сборную Казахстана?
– Звали. Опять же, не хочу говорить, как бы оно могло быть, но на тот момент уже было принято решение по команде, и от приглашения Казахстана я аккуратно отказался.
– Как относишься к тем, кто согласился?
– Я отношусь с пониманием к их решению, – сказал серебряный призер Олимпийских игр-2022.
Никто не в праве винить спортсмена за желание выступать на серьезных соревнованиях !