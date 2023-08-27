Сергей Трофимов: «От приглашения в сборную Казахстана я аккуратно отказался. К решению тех, кто согласился, отношусь с пониманием»

Конькобежец Сергей Трофимов рассказал, что отказался выступать за Казахстан.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева, чемпионка России Кристина Силаева и тренер Сергей Клевченя намерены перейти в сборную Казахстана.

– Звали в сборную Казахстана?

– Звали. Опять же, не хочу говорить, как бы оно могло быть, но на тот момент уже было принято решение по команде, и от приглашения Казахстана я аккуратно отказался.

– Как относишься к тем, кто согласился?

– Я отношусь с пониманием к их решению, – сказал серебряный призер Олимпийских игр-2022.