Руслан Захаров: «Олимпийский комитет Китая приглашает сильнейших российских стайеров для совместных тренировок. Мне поступало приглашение»

Теги сборная России (коньки) сборная России жен (коньки) сборная Китая жен Руслан Захаров сборная Китая Данила Семериков Елизавета Голубева (Казелина) Даниил Алдошкин Коньки/шорт-трек

Олимпийский чемпион по шорт-треку, призер Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров рассказал, что получил приглашение поучаствовать в новом китайском проекте.

– Какие планы на ближайшее время? Знаю, что в федерации приходят приглашения от Китая – кому-то поработать в качестве тренеров, кому-то в качестве спарринг-партнеров. У вас, насколько понимаю, тоже есть приглашение от китайской стороны.

– Могу похвастаться, что оба предложения мне поступали, была возможность выбрать. Вопрос по Китаю открыт, идет обсуждение, но я действительно хотел бы получить новый опыт.

Олимпийский комитет Китая формирует международную команду, приглашает сильнейших российских стайеров, спортсменов из других стран, в том числе, как мы знаем, голландских спортсменов для проведения совместных тренировок на их базах.

– Речь о смене спортивного гражданства не идет? Приглашают как спарринг-партнеров?

– Да, конечно. И те люди, у которых повернется язык назвать собирающихся в Китай спортсменов предателями… Наверное, у таких людей не было никогда возможности потренироваться со спортсменами из других стран, перенять чей-то опыт.

Я за свою карьеру поменял более десятка тренеров, команд, тренировался со многими иностранными специалистами и от каждой методики пытался взять самое лучшее для себя. И, надеюсь, в ближайшем будущем получить хороший опыт тоже. Этот опыт потом смогу применить во благо спорта, – сказал Захаров.

Помимо Захарова, предложение получили Даниил Алдошкин, Данила Семериков, Елизавета Голубева.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные