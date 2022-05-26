Руслан Захаров: «Олимпийский комитет Китая приглашает сильнейших российских стайеров для совместных тренировок. Мне поступало приглашение»

Олимпийский чемпион по шорт-треку, призер Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров рассказал, что получил приглашение поучаствовать в новом китайском проекте.

– Какие планы на ближайшее время? Знаю, что в федерации приходят приглашения от Китая – кому-то поработать в качестве тренеров, кому-то в качестве спарринг-партнеров. У вас, насколько понимаю, тоже есть приглашение от китайской стороны.

– Могу похвастаться, что оба предложения мне поступали, была возможность выбрать. Вопрос по Китаю открыт, идет обсуждение, но я действительно хотел бы получить новый опыт.

Олимпийский комитет Китая формирует международную команду, приглашает сильнейших российских стайеров, спортсменов из других стран, в том числе, как мы знаем, голландских спортсменов для проведения совместных тренировок на их базах.

– Речь о смене спортивного гражданства не идет? Приглашают как спарринг-партнеров?

– Да, конечно. И те люди, у которых повернется язык назвать собирающихся в Китай спортсменов предателями… Наверное, у таких людей не было никогда возможности потренироваться со спортсменами из других стран, перенять чей-то опыт.

Я за свою карьеру поменял более десятка тренеров, команд, тренировался со многими иностранными специалистами и от каждой методики пытался взять самое лучшее для себя. И, надеюсь, в ближайшем будущем получить хороший опыт тоже. Этот опыт потом смогу применить во благо спорта, – сказал Захаров.

Помимо Захарова, предложение получили Даниил Алдошкин, Данила Семериков, .