Заявленная за команду Сирии на Панарабские игры гимнастка Александра Максимова не входила в сборную России

Теги спортивная гимнастика Валентина Родионенко ТАСС Александра Максимова сборная Сирии Гимнастика

Гимнастка Максимова, заявленная за Сирию на Панарабские игры, не входила в сборную РФ.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. 

Ранее журналист Сергей Лисин в телеграм-канале сообщил, что Александра Максимова попала в заявку сборной Сирии для участия в Панарабских играх, которые проходят в Алжире. 

«У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию.

Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион», – сказала Родионенко. 

Максимова на чемпионате России-2023 выступала на двух снарядах и заняла 76-е место в квалификации многоборья. 

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