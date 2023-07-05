Заявленная за команду Сирии на Панарабские игры гимнастка Александра Максимова не входила в сборную России

Гимнастка Максимова, заявленная за Сирию на Панарабские игры, не входила в сборную РФ.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее журналист Сергей Лисин в телеграм-канале сообщил, что Александра Максимова попала в заявку сборной Сирии для участия в Панарабских играх, которые проходят в Алжире.

«У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию.

Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион», – сказала Родионенко.

Максимова на чемпионате России-2023 выступала на двух снарядах и заняла 76-е место в квалификации многоборья.