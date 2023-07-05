Российские лучники не выступят на чемпионате мира в Берлине

Российские лучники не смогут принять участия в чемпионате мира в Берлине.

Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации.

В работе конгресса мы планируем принять участие, но в турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», — сказал Ешеев.

Чемпионате мира пройдет с 31 июля по 6 августа.