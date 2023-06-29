Лакерник о российских судьях в списках ISU: «Это не значит, что они могут реально судить, а значит, что по квалификации имеют право»

Почетный вице-президент ISU объяснил включение россиян в список судей на следующий сезон.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил судей для соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. В их числе оказались россияне и белорусы.

«Это список людей, которые формально имеют право судить соревнования по своей квалификации. По своей квалификации они могут судить. Это не значит, что они могут реально судить, а значит, что по квалификации имеют право.

Они будут или не будут судить в зависимости от решений совета ISU. На данный момент совет принял решение, что судьи из России и Беларуси не имеют права судить международные соревнования. Пока это не будет изменено, судить они не будут», – заявил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.