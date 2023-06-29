ISU включил россиян в списки судей в конькобежном спорте и шорт-треке на сезон-2023/24

Теги ISU шорт-трек ФКСР (Союз конькобежцев России) Коньки/шорт-трек

Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку на сезон-2023/24.

Об этом сообщается на сайте организации. При этом отмечается, что официальные представители Союзов конькобежцев России и Беларуси по-прежнему не могут участвовать в мероприятиях под эгидой ISU.

В документе указаны только специалисты из шорт-трека и конькобежного спорта. Под эгидой ISU также проводятся турниры по фигурному катанию.

Списки будут окончательно утверждены 1 августа 2023 года.

 

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