Журова о Международном олимпийском дне: «У нас этого праздника сейчас нет. Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов»

Теги Светлана Журова МОК Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что в России не захотят отмечать Международный олимпийский день.

«Мы всегда отмечали этот день. Но не уверена, что мы сейчас захотим его отмечать из-за реалий, в которых живем, и из-за отношений с Международным олимпийским комитетом.

У нас этого праздника сейчас нет, потому что нас выгнали с него по большому счету. Хотя они считают, что просто ограничили наше участие.

Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов. Этот осадок еще будет оставаться», – отметила олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту. 

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Тем более мы ни на кого не нападали, забыла добавить она
+1
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maks44
"А я день рожденья не буду справлять.
Все #######, ###### на ###, #####!"
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Фут.Боль
Международное олимпийское дно.
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