Журова о Международном олимпийском дне: «У нас этого праздника сейчас нет. Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов»

Светлана Журова считает, что в России не захотят отмечать Международный олимпийский день.

«Мы всегда отмечали этот день. Но не уверена, что мы сейчас захотим его отмечать из-за реалий, в которых живем, и из-за отношений с Международным олимпийским комитетом.

У нас этого праздника сейчас нет, потому что нас выгнали с него по большому счету. Хотя они считают, что просто ограничили наше участие.

Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов. Этот осадок еще будет оставаться», – отметила олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту.