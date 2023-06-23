Журова о Международном олимпийском дне: «У нас этого праздника сейчас нет. Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов»
Светлана Журова считает, что в России не захотят отмечать Международный олимпийский день.
«Мы всегда отмечали этот день. Но не уверена, что мы сейчас захотим его отмечать из-за реалий, в которых живем, и из-за отношений с Международным олимпийским комитетом.
У нас этого праздника сейчас нет, потому что нас выгнали с него по большому счету. Хотя они считают, что просто ограничили наше участие.
Слово «олимпийский» приобрело налет несправедливости и двойных стандартов. Этот осадок еще будет оставаться», – отметила олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту.
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