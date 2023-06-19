Журова о мерче МОК с цитатой Кубертена «Все виды спорта для всех людей»: «Тут прослеживаются двойные стандарты»

Светлана Журова высказалась о коллекции мерча от МОК с цитатами Пьера де Кубертена.

В коллекцию вошли футболки в цветах олимпийских колец, а также кружки, брелоки, значки и блокноты. Среди цитат Кубертена использована, в частности, фраза «Все виды спорта для всех людей».

«Тут другая подоплека: они говорят, что если человек хочет заниматься спортом, то в какой бы он стране ни находился, ему должен быть обеспечен этот доступ.

МОК тут даже вроде бы и ни при чем, по его мнению, именно страны должны обеспечить людям доступ к спорту, а с себя они эту ответственность снимают.

Нам же внутри страны никто не запрещает заниматься спортом, нас лишают выступления на международных стартах. Поэтому тут прослеживаются двойные стандарты», – сказала Журова.

«Все виды спорта для всех людей». МОК выпустил коллекцию мерча, посвященную Пьеру де Кубертену