Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»

Светлана Журова считает, что у спортивных федераций не будет единства по допуску россиян.

В частности, Журова прокомментировала решение Международной федерации спортивного скалолазания вернуть россиян к соревнованиям с 2024 года.

«Одни федерации вообще не допускают спортсменов, другие допускают в нейтральном статусе, третьи пытаются еще какие-то требования дополнительно включить. А кто-то, как теннисисты, просто играют, и все.

Я переживаю за свою федерацию. Но единого решения не будет. У каждой федерации свое мнение. МОК (Международный олимпийский комитет) выпустил такое решение, где каждая федерация сама решает. Главное, чтобы был нейтральный статус, а дальше – как хотите.

Они видят, что это работает. Пытаются найти баланс. Все будет зависеть от ситуации на Украине», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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