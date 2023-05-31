Журова о словах главы НОК Финляндии: «МОК не может выражать «пророссийскую» позицию, пока наша страна не будет полноценно допущена до соревнований»
Светлана Журова отреагировала на слова главы НОК Финляндии о «пророссийской» позиции МОК.
Глава Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине» и выразил мнение, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024.
«МОК не может выражать «пророссийскую» позицию, пока наша страна не будет полноценно допущена до международных соревнований.
Его заявления не являются правдивыми», — сказала депутат Госдумы РФ Журова.
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