Журова о словах главы НОК Финляндии: «МОК не может выражать «пророссийскую» позицию, пока наша страна не будет полноценно допущена до соревнований»

Светлана Журова отреагировала на слова главы НОК Финляндии о «пророссийской» позиции МОК.

Глава Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что « был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине» и выразил мнение, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024.

«МОК не может выражать «пророссийскую» позицию, пока наша страна не будет полноценно допущена до международных соревнований.

Его заявления не являются правдивыми», — сказала депутат Госдумы РФ .