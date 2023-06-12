Международная федерация спортивного скалолазания допустит россиян к турнирам в 2024 году

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Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустит россиян и белорусов до соревнований.

Исполнительный совет IFSC одобрил процедуру для восстановления спортсменов в нейтральном статусе – начиная с 2024 года.

«Мы верим в ценности олимпизма и инклюзивности, но сталкиваемся с давлением многих правительств.

Также мы понимаем, что, к сожалению, во всем мире в той или иной степени бушуют более сотни вооруженных конфликтов.

Поэтому мы попытались найти баланс между разными позициями и создать систему, которую сможем справедливо применять в будущем, в том числе для конфликтов в разных областях», – сказал глава IFSC Марко Сколарис.

В СССР был бум спортивного скалолазания. Благодаря этому спорт пришел к мировому признанию и попал в олимпийскую программу

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6 комментариев

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Shamarin
Здесь вам не равнина, здесь климат иной (с) Высоцкий
+4
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anatol&#8242;
Ответ CoMoBo3
В этом мае? Ну, между комфортом и спортивными амбициями они выбрали комфорт. Теперь пусть не жалуются 😎
Ну либо выбор между призываться или остаться в спорте. Спорт в принципе с военными корнями, у других сборных тоже много "совмещающих".
В скалолазании, довольно конкурентные местные соревнования, по сравнению с большинством видов спорта. Высокая конкуренция, рубятся на каждом старте, а не 2-3 скучающих без международных стартов топа
+1
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+1
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Сергей
Ну наконец то, дождались, Фуу.....
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aalto
гойййййда!
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