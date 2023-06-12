Международная федерация спортивного скалолазания допустит россиян к турнирам в 2024 году

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустит россиян и белорусов до соревнований.

Исполнительный совет IFSC одобрил процедуру для восстановления спортсменов в нейтральном статусе – начиная с 2024 года.

«Мы верим в ценности олимпизма и инклюзивности, но сталкиваемся с давлением многих правительств.

Также мы понимаем, что, к сожалению, во всем мире в той или иной степени бушуют более сотни вооруженных конфликтов.

Поэтому мы попытались найти баланс между разными позициями и создать систему, которую сможем справедливо применять в будущем, в том числе для конфликтов в разных областях», – сказал глава IFSC Марко Сколарис.

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