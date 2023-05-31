Свищев о словах главы НОК Финляндии: «Удивительно слышать бредятину от руководителя, который обязан развивать спорт и не думать о политике»

Теги МОК Дмитрий Свищев Политика НОК Финляндии Ян Вапаавуори Легкая атлетика

Дмитрий Свищев отреагировал на слова главы НОК Финляндии о «пророссийском МОК».

Ранее глава Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине» и выразил мнение, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024. 

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, возглавляющего Олимпийский комитет Финляндии, который обязан развивать спорт и не думать о политике.

Политические высказывания – не его работа. Если хочет заниматься политикой, пусть идет в депутаты местного парламента. Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытка давления на МОК.

Пусть финны занимаются развитием своего внутреннего спорта, у них огромное количество проблем. И пусть ни в коем случае не вмешиваются в дела мирового спорта, уж тем более российского», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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4 комментария

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maripous
А даже , если и давление на МОК, то что? Что ты сделаешь с ними, Свищев?
Еще один бредун и балабол...
+5
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Viks
Финн правду сказал. А бредятина - это от свищевых прёт.
+7
-5
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sergfa76
Позор наймитам Запада! А Свищеву медаль за развитие спорта в России!
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