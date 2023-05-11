Светлана Журова считает, что РУСАДА пока не стоит выходить из состава WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Если мы покинем WADA, то придется и покинуть все соревнования автоматом. Мы собираемся участвовать в международных соревнованиях и в будущем будем проводить соревнования.

РУСАДА не признают, но мы не выходим из WADA, соответственно, наши спортсмены соблюдают антидопинговые правила. По ним живут и соблюдают их.

Просто к нам придираются, а не потому, что мы не соответствуем. Это вопрос времени – сейчас все нормализуется, и сразу будем соответствовать.

Выходить из WADA можно, но давайте не торопиться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту.