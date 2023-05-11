Журова о статусе несоответствия РУСАДА: «Вопрос времени – сейчас все нормализуется, и сразу будем соответствовать. Давайте не торопиться выходить из WADA»

Теги Светлана Журова WADA РУСАДА Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что РУСАДА пока не стоит выходить из состава WADA.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Если мы покинем WADA, то придется и покинуть все соревнования автоматом. Мы собираемся участвовать в международных соревнованиях и в будущем будем проводить соревнования.

РУСАДА не признают, но мы не выходим из WADA, соответственно, наши спортсмены соблюдают антидопинговые правила. По ним живут и соблюдают их.

Просто к нам придираются, а не потому, что мы не соответствуем. Это вопрос времени – сейчас все нормализуется, и сразу будем соответствовать.

Выходить из WADA можно, но давайте не торопиться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту.

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8 комментариев

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ivankr8
соответствовать то мы когда-нибудь будем, только Вас, Светлана, это уже касаться не будет.
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Россия будет свободной
WADA нас сейчас не восстановило из-за того, что Федеральный закон о спорте, который принимали Журова, Роднина и прочие, не соответствует антидопинговому кодексу ВАДА.

И непонятно, то ли это полная безграмотность депутатов, то ли их намеренный саботаж
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Ирина Иванова
Сейчас - это когда? Всё - это про что? Вопросы без ответов.
+2
-1
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DpeMa111
Надо патриотов слушать, они призывают выйти из всех спортивных организаций и никуда не ездить, пусть страдают без нас
0
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Leo
Немного потерпеть и хорошо будет.
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maks44
Похоже они там все ждут какого-то события, после которого все наладится. Какого интересно?
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Алексей Токарев
По результатам конторнаступа решится, соответствуем или нет.
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Hardy
🤣 когда это все нормализуется, дорогуша?
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