РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу (WADA)

Теги допинг WADA РУСАДА CAS московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство отчиталось о выполнении РУСАДА условий восстановления.

Накануне в Монреале состоялось заседание исполкома WADA.

«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении ряда последствий для российского спорта сроком на два года.

РУСАДА будет оставаться в данном статусе до тех пор, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных CAS.

Тем временем, расследование WADA в отношении данных и проб, полученных из московской антидопинговой лаборатории в 2019 году, продолжает быть успешным. На сегодняшний день к 195 спортсменам применены санкции, еще 77 предъявлены обвинения, а 188 дел остаются в стадии расследования», – сообщили в WADA.

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25 комментариев

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tull
Она и через 100 лет не будет соответствовать. Вся это допинговая тема очередной этап санкций.
+33
-12
+21
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Bleffinho
А ВАДА вообще пыталось убедиться в соответствии или нет? Просто даже не сказано, что РУСАДА чему-то несоответствует или что-то не выполняет, а просто было решение в 20м году и теперь надо убедиться, а когда и как - ни слова
+26
-9
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Ирина С
РУСАДА будет оставаться в данном статусе... чем дольше, тем лучше для благополучия ВАДА, а ещё лучше - всегда. Что ж такого наворочено в этом кодексе, что все вот ему соответствуют, и только русские - нет. Пусть уже признают, что без политического заказа здесь не обошлось!
+18
-6
+12
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Oleandra
Да и никогда не будет соответствовать.. по мнению ВАДы.. очень удобно в таком случае манипулировать, задержкой проверки перед важными стартами проб наших чемпионов например
+27
-17
+10
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last_guard
Невыполненное условие - передача оригинальной, неизмененной базы данных.
+10
-1
+9
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Мар-ина
Ну и какое из требований CAS не выполнено? Вечно загадками говорят
+8
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Verysia
Что ж за требования такие невыполнимые?
+5
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+4
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Alla Belova
Ответ garovatat
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"Соединённые штаны" - это топ!)))
+4
0
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Ирина Горбунова
Ответ Oleandra
Да и никогда не будет соответствовать.. по мнению ВАДы.. очень удобно в таком случае манипулировать, задержкой проверки перед важными стартами проб наших чемпионов например
Какие важные старты есть сейчас у наших чемпионов?
+16
-13
+3
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Manukello
Никто не удивлен. Его не для этого создавали ахахахахаха
+6
-5
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Rush
Ответ Мар-ина
Ну и какое из требований CAS не выполнено? Вечно загадками говорят
Видимо не устраивает что
"допинг есть в биоматериале, но носитель биоматериала не виновен."
Но обосновать не могут.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Viks
А предыдущий коммент в лом прочитать?
Зачем мне коммент. Мне нужно офиц.заявление WADA. Надоела пурга.
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Viks
Ответ Ярик01
"10летний срок давности" для возбуждения дела, а не для рассмотрения. Да и 8летний для нарушений по кодексу до 2015 года.
Ну, тогда посадят больше - машина раздавит больше допингистов, не спеша.
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garovatat
Ответ Alla Belova
"Соединённые штаны" - это топ!)))
справедливости ради следует сказать эта идиомка не моя)) часто встречаю в соответствующей риторике))
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Ирина Горбунова
Ответ Oleandra
а если будут? в нейтральном статусе.
РУСАДА забанена, по-моему, с 2014 года, каким-то образам спортсмены проходили антидопинговые проверки
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Viks
а WADA не соответствует здравому смыслу - плёвое дело с имеющейся положительной пробой тянется второй год и может не уложиться в два - это ли не сигнал, что процедуру надо менять?
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Лакс
В предыдущий раз ВАДА заявляло что несоответствие по части законодательства. Однако законы Норвегии в большей степени не соответствуют, но они не в таком статусе.
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Маргарита В Сафронова
А что конкретно не выполнено?
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Viks
188 дел в этом году завершат, потому как 10-ти летий срок давности поджимает.
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garovatat
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