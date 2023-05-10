РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу (WADA)
Всемирное антидопинговое агентство отчиталось о выполнении РУСАДА условий восстановления.
Накануне в Монреале состоялось заседание исполкома WADA.
«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении ряда последствий для российского спорта сроком на два года.
РУСАДА будет оставаться в данном статусе до тех пор, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных CAS.
Тем временем, расследование WADA в отношении данных и проб, полученных из московской антидопинговой лаборатории в 2019 году, продолжает быть успешным. На сегодняшний день к 195 спортсменам применены санкции, еще 77 предъявлены обвинения, а 188 дел остаются в стадии расследования», – сообщили в WADA.
"допинг есть в биоматериале, но носитель биоматериала не виновен."
Но обосновать не могут.