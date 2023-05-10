Роднина о претензиях WADA: «Это скорее компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики. У нас были проблемы с допингом, с которыми мы не смогли до конца разобраться»

Теги допинг Ирина Роднина WADA РУСАДА Политика Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что претензии WADA обусловлены работой РУСАДА и политикой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Почему РУСАДА не может соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу? Это очень сложный вопрос. Нельзя ответить, что только из-за политической обстановки WADA не дает возможности реабилитироваться РУСАДА.

Скорее это компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики. У нас были проблемы с допингом, с которыми мы не смогли до конца разобраться», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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3 комментария

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Варлампий Варлампий
По сути Ира подтвердила, что РУСАДА знает о допинговом беспределе в России, но скрывает это
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Чиф
чего это она опять?
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