Гендиректор РУСАДА: «Получено замечание, что некоторые положения Федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса»

Теги допинг WADA РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

Вероника Логинова прокомментировала информацию о том, что РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу .

Накануне в Монреале состоялось заседание исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство отчиталось о выполнении РУСАДА условий восстановления. 

«По результатам проведенного аудита РУСАДА получено замечание, что некоторые положения Федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса.

РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить на рассмотрение законопроекты или предложения по принятию, изменению или отмене закона.

Но мы незамедлительно обратились в уполномоченные организации с просьбой проработать данный вопрос. И мы очень благодарны членам Комитета по физической культуре и спорту за плодотворное и оперативное сотрудничество», – заявила Логинова.

По словам Логиновой, замечание по законодательству не относится к операционной деятельности РУСАДА.

«Отличия в тексте кодекса и федерального закона никаким образом не ограничивают агентство в реализации положений международных стандартов.

Деятельность РУСАДА регулируется Общероссийскими антидопинговыми правилами, которые, в свою очередь, полностью соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, 9 мая 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону, наделяющие РУСАДА правом утверждать Общероссийские антидопинговые правила», – добавила гендиректор РУСАДА. 

РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу (WADA)

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11 комментариев

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La Gushka
Всемирному Антидопинговому кодексу не соответствуют не "некоторые положения", а ВЕСЬ закон о спорте. И вот почему. В нём смешано всё: и массовая физкультура, и любительский спорт, в большинстве находящиеся вне зоны антидопинговой деятельности, и спорт профессиональный, жестко и тесно с ней связанный. Притом, все направления в РФ, за малым исключением вроде тенниса, де-факто финансируются государством из бюджета и управляются госчиновниками. С соответствующими коррупционными рисками, факты таковых ранее выявлялись и вряд ли изжиты в настоящем.
Поэтому НЕОБХОДИМ отдельный Закон о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинговой деятельности, который жестко разграничивал бы компетенции Минспорта, ФМБА и общественных организаций - федераций видов спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов и Антидопингового агентства.
+7
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+5
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La Gushka
Ответ Роман Волков
А через полгодика найдутся ещё Замечания и так далее. Наши враги не могут Нам позволить Проверять Наши собственные Допинг-пробы.
К этому "Федеральному Закону о спорте" замечания будут всегда. Он вообще непонятно о чем, этот закон...
+5
0
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Ostinato
Ответ Роман Волков
Дело вообще не в законе, от слова Совсем. Это Война, которая идёт уже Долгие Годы и вряд-ли она когда нибудь прекратится. Они своего президента Трампа судили за то, что какая-то Баба просто Сказала, что он её Изнасиловал, 30 лет назад. Суд сказал - ВИНОВЕН!!!!!! А вы про какой-то Наш закон о спорте.
Логические связи - не ваше
+6
-2
+4
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Роман Волков
А через полгодика найдутся ещё Замечания и так далее.
Наши враги не могут Нам позволить Проверять Наши собственные Допинг-пробы.
+9
-6
+3
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Sarumian
Бесполезно. Так и будут воду мутить, чтобы уйти от ответственности, когда за *опу возьмут.
+3
-1
+2
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София Хайн
Ответ La Gushka
Всемирному Антидопинговому кодексу не соответствуют не "некоторые положения", а ВЕСЬ закон о спорте. И вот почему. В нём смешано всё: и массовая физкультура, и любительский спорт, в большинстве находящиеся вне зоны антидопинговой деятельности, и спорт профессиональный, жестко и тесно с ней связанный. Притом, все направления в РФ, за малым исключением вроде тенниса, де-факто финансируются государством из бюджета и управляются госчиновниками. С соответствующими коррупционными рисками, факты таковых ранее выявлялись и вряд ли изжиты в настоящем. Поэтому НЕОБХОДИМ отдельный Закон о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинговой деятельности, который жестко разграничивал бы компетенции Минспорта, ФМБА и общественных организаций - федераций видов спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов и Антидопингового агентства.
А что 8 лет назад был другой закон? Когда русада моответмтвовала
+3
-1
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Velirpa
на российском тв посылают, а на самом деле незамедлительно исполняют поручения)
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Галина Александрова
А привести в соответствие ..., никак? У нас время много - подождём.
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Кэп
Ну, единственное, что я тут понял - теперь можно всё))
0
0
0
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Роман Волков
Ответ La Gushka
К этому "Федеральному Закону о спорте" замечания будут всегда. Он вообще непонятно о чем, этот закон...
Дело вообще не в законе, от слова Совсем.
Это Война, которая идёт уже Долгие Годы и вряд-ли она когда нибудь прекратится.
Они своего президента Трампа судили за то, что какая-то Баба просто Сказала, что он её Изнасиловал, 30 лет назад.
Суд сказал - ВИНОВЕН!!!!!!
А вы про какой-то Наш закон о спорте.
+6
-6
0
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