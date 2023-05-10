Гендиректор РУСАДА: «Получено замечание, что некоторые положения Федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса»

Вероника Логинова прокомментировала информацию о том, что РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу .

Накануне в Монреале состоялось заседание исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство отчиталось о выполнении РУСАДА условий восстановления.

«По результатам проведенного аудита РУСАДА получено замечание, что некоторые положения Федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса.

РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить на рассмотрение законопроекты или предложения по принятию, изменению или отмене закона.

Но мы незамедлительно обратились в уполномоченные организации с просьбой проработать данный вопрос. И мы очень благодарны членам Комитета по физической культуре и спорту за плодотворное и оперативное сотрудничество», – заявила Логинова.

По словам Логиновой, замечание по законодательству не относится к операционной деятельности РУСАДА.

«Отличия в тексте кодекса и федерального закона никаким образом не ограничивают агентство в реализации положений международных стандартов.

Деятельность РУСАДА регулируется Общероссийскими антидопинговыми правилами, которые, в свою очередь, полностью соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, 9 мая 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону, наделяющие РУСАДА правом утверждать Общероссийские антидопинговые правила», – добавила гендиректор РУСАДА.

РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу (WADA)