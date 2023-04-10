Владимир Сальников: «Мы не можем идти на условия МОК, которые унизят нас до уровня плинтуса. Надо вернуть самосознание и гордость»

Теги МОК Олимпийская сборная России ВФП Владимир Сальников Политика Водные виды

Владимир Сальников назвал условия МОК для допуска россиян неприемлемыми.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Что касается мотивации, то у нас она высокая. Нам есть чем заниматься, нам надо поднимать статус чемпионата великой страны. Надо вернуть самосознание и гордость, потому что ничто другое нас не спасет.

Мы не можем идти на условия МОК, которые просто унизят нас до уровня плинтуса. И мы потеряем все то, что дает спорт: уверенность в своих силах, в том, что человек готов раздвигать границы ранее возможного.

Человек, который встал на пьедестал, – это победитель, который превозмог себя и своих соперников. И это действительно уникальное событие. Я считаю, что если на чужом празднике, который раньше был общим, нас не хотят видеть, то надо создать свой праздник.

Давайте определим, что хочет МОК. Если он хочет нас допустить, то условия допуска должны быть приемлемыми. А если хочет не допустить – то это то, что мы сейчас видим, что нас на таком празднике не хотят видеть.

Это, конечно, большое испытание для мирового спорта. А для нас это большие задачи, которые нам по силам, – поднять спорт внутри страны на более высокий уровень», – сказал президент Всероссийской федерации плавания. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?

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59 комментариев

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lisin kat
Ехать не надо. Ребята, это не стоит того. Если раньше я была за, теперь вижу, что это вышло на неприкрытый уровень ненависти к русским, и мне просто страшно за наших спортсменов, каким нападкам они могут подвергнуться на олимпиаде. Их искупают в говне, и все равно ничего там не выиграть. Уже приняло бы наше Минспорта хоть раз бы твердое решение - бойкот. Русские не поедут туда, где их ненавидят. Баста.
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udod
поездил бы по кладбищам, посмотрел сколько там свежих могил с флажками, кабинетный возвращатель самосознания и гордости
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Злодей Спб
Необходимо откалибровать шаб-квартиру МОК
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LIVERPOOL18921503/25052005
Владимир Сальников: «Мы не можем идти на условия МОК, которые унизят нас до уровня плинтуса. Надо вернуть самосознание и гордость. Но если наш срулевой России скажет, мы будем под плинтусом»
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Максим Пантелеев
Великую страну примерно навсегда профунякал Путин.
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Санитар-волк
Плинтус давно наше небо. А ваше лицемерие - это что-то.
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Максим Пантелеев
какая гордость? Все давно профукано в глубоких озабоченностях и красных линиях.
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jonnysilverhand01
Мы не можем больше терпеть это все
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united off
Какая гордость,? О какой гордости может идти речь когда тысячи ни в чём невинных украинских граждан гибнет под ракетами утина? Сначала надо разобраться с этой вакханалией, а потом попросив прощения, как это делают в цивилизованном обществе, проситься на ОИ в Лигу чемпионов и тд
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Youzhny23
Ответ tyuiop tyuiop
надо выдать царя в Гаагу и ехать со всеми как нормальные люди.
укропов видно издалека, тут как тут
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Илья Гармашов
Ответ tyuiop tyuiop
надо выдать царя в Гаагу и ехать со всеми как нормальные люди.
зелю не выдадут его подельники грохнут байден одной ногой в психуке другой в могиле)
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Alex1104
Ответ EvGe
путь на ОИ в Париж лежит через Гаагу. Завезите туда по дороге некоторых и соревнуйтесь на здоровье с норм людьми.
У Вас мозолей нет? Гаага, безусловно, очень сексуально, но так стараться - мозоли точно будут.
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LeicesterCity
Ответ Олег Иванов
Про россиян если я и написал где-то в третьем лице, то не потому что я украинец, а чисто из-за лингвистических особенностей конкретного текста. Но действительно, глядя на россиян подобных тебе, мне всё меньше хочется иметь отношения к этой стране.
Так уезжай или родной завод не отпустит ?)))
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Илья Гармашов
поздно пить боржоми терпилы)))
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LeicesterCity
Ответ Олег Иванов
Моё самосознание и гордость унизили люди из Кремля.Мок к этому отношения не имеет. А вернуть надо аннексированные территории другой страны. И всё станет на свои места.
Были референдумы. браток)) Так что все по закону))
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Wasp 13
Ответ Usssr23
а ордер то кто выписывает?
Международный суд, если что.
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Олег Кузнецов
Ответ B.Jones
Он к революции призывает что-ли?
Вернуть самосознание, это значит отключить телевидение с пропагандой...Вернуть к себе уважение-это поменять нынешний политический режим..
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LeicesterCity
Ответ fd6gtd8k77
Действительно, смешно.Сейчас всё ещё гораздо хуже, ну в плане будущего 100%.Там только мрак
пруфы будут?)
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Wlad Sch
Можно сколько угодно обижаться , но "не лучше ль на себя кума оборотиться? "
Мировое сообщество четко определило, сегодня прекращение во..ы, завтра допуск росссийских спортсменов на международные соревнования. Что тут неясного?
Россия сейчас агрессор, посему и отношение такое.
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Usssr23
Ответ Wasp 13
Ни на того, ни на другого ордер не выписывали. Предложи ещё кого нибудь.))
а ордер то кто выписывает?
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Alex1104
Ответ fd6gtd8k77
Почитал мои каменты, потратил время)))🤡🤯 Кстати, корм закончен.Пшёл в игнор
Клубнику-то ещё рано собирать! Давай, рассказывай. Смешно же
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Варлампий Варлампий
как ты поднимешь спорт без внешней конкуренции? ты дурачок, Вова? Посмотри какие убогие результаты (кроме пары видов), например, на Чемпионате России по легкой атлетике. В плавании есть и будет то же самое
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Eduard Rastryopin
Ответ Alex1104
О, свеженький подошел. Ну расскажи, баварский бюргер как мы тут живем. Знаешь, бывал я в Баварии, честно говоря - чтобы прям восторг, таки нет.
50% россиян з/п хватает только на еду и одежду.
Чтеверть детей живет в нищете.
По данным Росстата.
До коронавируса и воблы.
Это уже величие или нужно еще немного сплотиться и потерпеть?
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EvGe
путь на ОИ в Париж лежит через Гаагу. Завезите туда по дороге некоторых и соревнуйтесь на здоровье с норм людьми.
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Igor_Samara
Ответ dmitry.tchidakin
Тебе привычно выдавать? Царя, начальника, друга, папу, маму?
Сейчас бы международного преступника и коррупционера приравнивать к друзьям и родителям. Хотя, для тебя, несогласного с Юрием Шевчуком, это нормально
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