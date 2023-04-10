Владимир Сальников: «Мы не можем идти на условия МОК, которые унизят нас до уровня плинтуса. Надо вернуть самосознание и гордость»

Владимир Сальников назвал условия МОК для допуска россиян неприемлемыми.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Что касается мотивации, то у нас она высокая. Нам есть чем заниматься, нам надо поднимать статус чемпионата великой страны. Надо вернуть самосознание и гордость, потому что ничто другое нас не спасет.

Мы не можем идти на условия МОК, которые просто унизят нас до уровня плинтуса. И мы потеряем все то, что дает спорт: уверенность в своих силах, в том, что человек готов раздвигать границы ранее возможного.

Человек, который встал на пьедестал, – это победитель, который превозмог себя и своих соперников. И это действительно уникальное событие. Я считаю, что если на чужом празднике, который раньше был общим, нас не хотят видеть, то надо создать свой праздник.

Давайте определим, что хочет МОК. Если он хочет нас допустить, то условия допуска должны быть приемлемыми. А если хочет не допустить – то это то, что мы сейчас видим, что нас на таком празднике не хотят видеть.

Это, конечно, большое испытание для мирового спорта. А для нас это большие задачи, которые нам по силам, – поднять спорт внутри страны на более высокий уровень», – сказал президент Всероссийской федерации плавания.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?