Софья Просвирнова: «Приняла решение пропустить сезон-2022/23. Прошлый сезон сложился для меня очень тяжело психологически»

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку россиянка сообщила, что пропустит следующий сезон.

«Сложно писать этот пост, и я даже не знаю с чего начать... Наверное, с самого основного. Я приняла решение пропустить сезон-2022/23.

После Олимпийских игр был очень долгий и мучительный период принятия решения о завершении карьеры. Дело в том, что сезон-2021/22 сложился для меня очень тяжело психологически.

Я перестала получать удовольствие от тренировок, выход на забеги для меня был пыткой, страх провала на Олимпиаде и сложности во взаимопонимании с тренерами.

Несмотря на это, на тренировках я выкладывалась на все сто и шла к своей цели, но, к сожалению, все это вылилось в тот результат, которого я так боялась. Плюс нервный срыв при подготовке к чемпионату мира.

После долгого перерыва пришло осознание, что расставаться с профессиональной карьерой я не хочу, хотя после ОИ была уверенность, что это неизбежно.

Принятие решения о пропуске сезона имело много факторов. Я нацеленно готовлюсь к сезону-2023/24 и искренне верю, что это поможет мне вернуться в спорт сильнее. Я также очень надеюсь, что к этому времени я смогу представлять Россию на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал меня в тот трудный период. Всех люблю», – написала Просвирнова.