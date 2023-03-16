Николай Гуляев: «Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет»

Теги сборная России (коньки) Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России жен (шорт-трек) Павел Кулижников Софья Просвирнова ТАСС Коньки/шорт-трек

Конькобежец Павел Кулижников не потерял мотивацию и будет продолжать карьеру.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Павел Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет», – сказал Гуляев.

Гуляев сообщил, что шорт-трекистка Софья Просвирнова также намерена продолжить выступать.

«Софья Просвирнова вышла замуж, взяла перерыв, но заканчивать не собирается», – добавил президент СКР.

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