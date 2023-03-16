Николай Гуляев: «Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет»

Конькобежец Павел Кулижников не потерял мотивацию и будет продолжать карьеру.

Об этом сообщил президент конькобежцев России Николай Гуляев.

«Павел Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет», – сказал Гуляев.

Гуляев сообщил, что шорт-трекистка Софья Просвирнова также намерена продолжить выступать.

« вышла замуж, взяла перерыв, но заканчивать не собирается», – добавил президент СКР.