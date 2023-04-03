Светлана Журова: «Пусть западные страны объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов. Пусть доведут МОК до истерии, интересно на это посмотреть»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова назвала неприемлемыми условия МОК для допуска российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту заявила, что условия, выдвинутые МОК, принять невозможно.

«Я всегда говорю в таких случаях, что надо успокоиться. Надо философски к этому отнестись. Надо посмотреть, когда придут официальные бумаги.

И дать возможность жестко себя проявить западным странам. Они уже это делают. Пусть они объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов. 

Чем меньше мы будем привлекать к этому своих спортсменов, ставить их на Красную площадь и говорить: «А с кем ты? Давай сейчас определись».

Просто нужно посмотреть, как это, к сожалению, делают западные страны, которые собираются бойкотировать Олимпиаду без условий, а просто за участие без флага и гимна России.

Пусть они выскажут свои позиции и доведут МОК до истерии. Мне просто интересно будет на это посмотреть.

Боюсь, условия, которые нам выставят, неприемлемы. И здесь вопрос: надо ли нам использовать слово «бойкот». Одно дело, что мы не соглашаемся на неприемлемые условия. Но мы не говорим, что бойкотируем. МОК под это слово, к сожалению, может подтянуть всякие свои юридические нюансы.

Я так понимаю, что за бойкот дисквалификация может наступить только во время Олимпиады, когда какая-то страна говорит: «А мы сейчас бойкот устроим и уедем». Все остальные интерпретации бойкотов пока не так прописаны, но они могут возникнуть.

Самое неприятное, что наших спортсменов разделят на белых и красных, черных, белых. Не знаю, каким образом они будут метить. Сейчас на МОК свалится функция определить, какой спортсмен поддерживает СВО, а какой – нет, какой высказывался, какой – нет.

Это сколько сейчас надо пересмотреть интервью, соцсетей. Кто этим будет заниматься? Томас Бах? Понятно, что будут даны задания за деньги нашим общественным организациям, которые подготовят эту информацию. А как подготовят — вопрос.

Теперь представьте, что в одной команде посчитали, что он едет на соревнования, а другой – нет. Внутри команды какое будет настроение? Это история другая. Не та, что была год назад.

Одно дело было за допинг, другое дело – сейчас за политические моменты. Когда идет СВО, невозможно принять такие условия.

Про альтернативу. Есть страны, соревнования, куда нас приглашают, где мы вообще будем с флагом и гимном. Может быть, нам участвовать в соревнованиях, где дают флаг и гимн, никто у нас не забирает это.

Это будет более приемлемо для спортсменов, они не будут чувствовать, что их этого лишают и в том числе международного опыта. Правда, у зимних видов спорта посложнее, чем у летних. У летних таких Игр больше.

Мы можем на данный момент времени обеспечивать спортсменов соревнованиями, чтобы у них был международный опыт. И внутри страны поддерживать наши российские соревнования», – сказала Журова. 

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13 комментариев

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Viks
западные страны, которые собираются бойкотировать Олимпиаду" --- Чушь собачья. Ни одна западная страна не собирается бойкотировать олимпиаду.
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Всё знаю
Мне журову уже страшно порой слушать.
Такой маргарин в голове.
И вот интересно же - ей в голову вбили, что надо говорить?Или она от рождения такая?
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Вячеслав Пустохин
Пока что визг поднимает только Журова
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Ирина С
Очень сумбурное высказывание, местами вообще не понятно, что человек хотел сказать. Но действительно интересно, как МОК будет выходить из положения, в которое сам себя и поставил.
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Месси из Сибири
Ответ Marya Y
==интересно на это посмотреть== Интересно посмотреть, потирая свою олимпийскую медальку и понимая, что сама успела побывать. И это бывшая спортсменка. Совсем уже.
может и что-то личное здесь есть, типа много чемпионов - меньше славы Журовой, а так хорошо, никто не поедет - по матч тв - сюрприз болельщикам, покажут конькобежный забег из 2006 года
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Санитар-волк
Нам пока интересно смотреть на холуйскую истерий в гд. А в остальном - мировой спорт без наших не пропадёт, а вот наш спорт без мирового - выродится в кубок водокачки.
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Sobachkin
Смотри Вести24 .... если интересно
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Atsuktuvas
Сидим на диване и смотрим - красотень!
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sav187
Пока что до истерии довели саму Журову и ей подобных.
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Ебздрогыч
Конечно, не позавидуешь сейчас депутатам: вот они упираются, грозят всех согласных ехать в предатели родины записать, а гарант как выйдет, как скажет - едем, придется резко переобуваться. Непростая работа у депутатов, нервная
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Marya Y
==интересно на это посмотреть== Интересно посмотреть, потирая свою олимпийскую медальку и понимая, что сама успела побывать. И это бывшая спортсменка. Совсем уже.
+7
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stallone
Они за одним столом сейчас сидят с Зайцевой?))) И просят журналистов им позвонить)))
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Ебздрогыч
Пока истерит только Журова и прочие депутаты
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