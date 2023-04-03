Светлана Журова: «Пусть западные страны объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов. Пусть доведут МОК до истерии, интересно на это посмотреть»
Светлана Журова назвала неприемлемыми условия МОК для допуска российских спортсменов
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту заявила, что условия, выдвинутые МОК, принять невозможно.
«Я всегда говорю в таких случаях, что надо успокоиться. Надо философски к этому отнестись. Надо посмотреть, когда придут официальные бумаги.
И дать возможность жестко себя проявить западным странам. Они уже это делают. Пусть они объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов.
Чем меньше мы будем привлекать к этому своих спортсменов, ставить их на Красную площадь и говорить: «А с кем ты? Давай сейчас определись».
Просто нужно посмотреть, как это, к сожалению, делают западные страны, которые собираются бойкотировать Олимпиаду без условий, а просто за участие без флага и гимна России.
Пусть они выскажут свои позиции и доведут МОК до истерии. Мне просто интересно будет на это посмотреть.
Боюсь, условия, которые нам выставят, неприемлемы. И здесь вопрос: надо ли нам использовать слово «бойкот». Одно дело, что мы не соглашаемся на неприемлемые условия. Но мы не говорим, что бойкотируем. МОК под это слово, к сожалению, может подтянуть всякие свои юридические нюансы.
Я так понимаю, что за бойкот дисквалификация может наступить только во время Олимпиады, когда какая-то страна говорит: «А мы сейчас бойкот устроим и уедем». Все остальные интерпретации бойкотов пока не так прописаны, но они могут возникнуть.
Самое неприятное, что наших спортсменов разделят на белых и красных, черных, белых. Не знаю, каким образом они будут метить. Сейчас на МОК свалится функция определить, какой спортсмен поддерживает СВО, а какой – нет, какой высказывался, какой – нет.
Это сколько сейчас надо пересмотреть интервью, соцсетей. Кто этим будет заниматься? Томас Бах? Понятно, что будут даны задания за деньги нашим общественным организациям, которые подготовят эту информацию. А как подготовят — вопрос.
Теперь представьте, что в одной команде посчитали, что он едет на соревнования, а другой – нет. Внутри команды какое будет настроение? Это история другая. Не та, что была год назад.
Одно дело было за допинг, другое дело – сейчас за политические моменты. Когда идет СВО, невозможно принять такие условия.
Про альтернативу. Есть страны, соревнования, куда нас приглашают, где мы вообще будем с флагом и гимном. Может быть, нам участвовать в соревнованиях, где дают флаг и гимн, никто у нас не забирает это.
Это будет более приемлемо для спортсменов, они не будут чувствовать, что их этого лишают и в том числе международного опыта. Правда, у зимних видов спорта посложнее, чем у летних. У летних таких Игр больше.
Мы можем на данный момент времени обеспечивать спортсменов соревнованиями, чтобы у них был международный опыт. И внутри страны поддерживать наши российские соревнования», – сказала Журова.
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Такой маргарин в голове.
И вот интересно же - ей в голову вбили, что надо говорить?Или она от рождения такая?