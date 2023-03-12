Гуляев об участии в конференции ISU: «Никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта»

Глава Союза конькобежцев России рассказал об участии в конференции ISU.

– Как прошла ваша поездка в Нидерланды на конференцию?

– В нормальном рабочем режиме, никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта, по увеличению его привлекательности.

Могу сказать, что некоторые из этих вещей, которые предлагались на конференции, мы уже у себя делаем, – сказал Николай Гуляев.