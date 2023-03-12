Гуляев об участии в конференции ISU: «Никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта»

Теги сборная России (коньки) ISU Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России рассказал об участии в конференции ISU.

– Как прошла ваша поездка в Нидерланды на конференцию?

– В нормальном рабочем режиме, никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта, по увеличению его привлекательности.

Могу сказать, что некоторые из этих вещей, которые предлагались на конференции, мы уже у себя делаем, – сказал Николай Гуляев.

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Хорошо, конечно, что обсуждали меры по развитию привлекательности конькобежного спорта, но надо еще и чтобы спортсменов РФ и РБ привлекли к соревнованиям.
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