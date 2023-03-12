Гуляев об участии в конференции ISU: «Никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта»
Глава Союза конькобежцев России рассказал об участии в конференции ISU.
– Как прошла ваша поездка в Нидерланды на конференцию?
– В нормальном рабочем режиме, никакого негатива я не почувствовал. Там обсуждались вопросы по развитию конькобежного спорта, по увеличению его привлекательности.
Могу сказать, что некоторые из этих вещей, которые предлагались на конференции, мы уже у себя делаем, – сказал Николай Гуляев.
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