Дорофеев о заявлении МОК: «Бах сегодня говорит одно, завтра другое. Я бы не хотел выступать без гимна и флага»

Старший тренер сборной России по конькобежному спорту прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

– Про заявление МОК. Как к этому относитесь?

– Бах сегодня говорит одно, завтра другое. Потом появилась история с Азиатским союзом, с отбором через специальные условия. Я бы не хотел выступать без гимна и флага. И меня очень волнует вопрос безопасности в разных уголках нашего мира. Настроение людей непредсказуемо.

К тому же Бах заявляет, а ISU располагает. Я не знаю, как все это будет, но большого оптимизма у меня на этот счет нет. Даже если политики что-то решат, как это будет выглядеть на месте? – сказал Дорофеев.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?