Дорофеев о заявлении МОК: «Бах сегодня говорит одно, завтра другое. Я бы не хотел выступать без гимна и флага»

Теги МОК сборная России (коньки) ISU Дмитрий Дорофеев сборная России жен (коньки) Томас Бах Олимпийский совет Азии Коньки/шорт-трек

Старший тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

– Про заявление МОК. Как к этому относитесь?

– Бах сегодня говорит одно, завтра другое. Потом появилась история с Азиатским союзом, с отбором через специальные условия. Я бы не хотел выступать без гимна и флага. И меня очень волнует вопрос безопасности в разных уголках нашего мира. Настроение людей непредсказуемо.

К тому же Бах заявляет, а ISU располагает. Я не знаю, как все это будет, но большого оптимизма у меня на этот счет нет. Даже если политики что-то решат, как это будет выглядеть на месте? – сказал Дорофеев.

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4 комментария

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BeastI666I
Я бы не хотел выступать без гимна и флага
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спортсмен должен выступать с флагом или без... просто с флагом это политика, без флага это спорт.
Вы уже определитесь спорт вне политики?!
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Viks
– Бах сегодня говорит одно, завтра другое." --- Бах только вчера был инициатором полного отстранения россиян - с февраля 2022 на окраине ничего не изменилось, а у Баха изменилось.
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Bleffinho
Ответ Hardy
Ну и сиди тогда, а ребятам не мешай
Да уж точно, старшие тренеры сборной только и мешают спортсменам. Спортсмены рады всегда ездить везде одни, без флага, на свои деньги, но все то им авторитарные государства то денег, то тренеров, то стадионы, то инвентарь подсовывают
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Hardy
Ну и сиди тогда, а ребятам не мешай
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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