Семен Елистратов: «Мне кажется, что со следующего сезона мы побежим на международных соревнованиях»

Шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги сезона.

— Сегодня закончил очередной сезон, хороший для меня и непростой для всех нас, спортсменов. У меня было время восстановиться, над многим подумать. Спасибо всем болельщикам, всему тренерскому составу, что идем вперед.

Вчера узнал, что фехтовальщиков допускают. Я очень надеюсь, что нас допустят. Я соскучился по ребятам из разных стран, по той соревновательной атмосфере. Хочется верить, что мы, конечно, побежим международные соревнования.

— Сейчас отдых?

— Перерыв недельки в три. Надо заняться здоровьем, а в середине апреля начнем подготовку. После Олимпиады я долго отдыхал, и этот год, можно сказать, я бежал на том, что натренировал в прошлом году.

Опять‑таки, мне кажется, что со следующего сезона мы побежим на международных соревнованиях.

— Вы оптимист?

— А как по‑другому? Всегда говорю, что я как спортсмен завоевал самые большие титулы, а вот ребятам молодым, которые хотят добиться таких результатов уже на международном уровне, тяжелее.

С большим удовольствием смотрю чемпионат мира, он проходит в Сеуле. С Сеулом у меня как‑то не складывается. Сколько раз хотел попасть — не получалось.

В 2016‑м был мельдоний, сейчас нас отстранили. Шучу, говорю супруге, что мне, похоже, никогда не попасть туда на соревнования, — сказал Елистратов.