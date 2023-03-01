Светлана Журова: «Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Коньки/шорт-трек

Светлана Журова объяснила, когда российские спортсмены смогут выступать под флагом страны.

– Сейчас идут переговоры с отдельными федерациями различных видов спорта по поводу возвращения [на соревнования]...

– Я думаю, что кулуарно все ведут переговоры и ждут. Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн. Так что смысл нам гипотетически обсуждать какие-то решения. Вот их бойкоты мы можем обсуждать, потому что это выглядит абсурдно и бессмысленно. Нам надо немного успокоиться на этот счет.

Представьте, если мы гипотетически поставим спортсмена на Красную площадь и предложим выбор… Как ребенку: «Кого ты больше любишь – маму или папу?» А он понимает, что еще не знает, насколько этот вопрос для него сейчас принципиален.

Родители еще не в разводе, а ты уже должен выбирать папу или маму. Да еще и на Красной площади. Так же и здесь. Между кем и кем ты выбираешь? Между страной и Олимпийскими играми? А МОК (Международный олимпийский комитет) и Россия еще не в разводе.

– С одной стороны, это обнадеживает. А с другой – запутывает.

– Да. Поэтому заранее ставить спортсмена в такое положение, проверяя его на патриотизм, не очень правильно. Не надо, они и так патриоты, – заявила депутат Госдумы РФ.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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54 комментария

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Елена)))
Депутат-недоразумение, с кем , что она собралась подписывать?! Не с кем там разговаривать, наговорились уже.
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JL JL
Ясно-понятно. Скинули методичку: соглашение, переговоры...
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Марьяж
Ответ keylargo
Боюсь там начали это понимать. Ну запад понимал только силу. Во всем остальном он нас переиграет. И это... Спасибо У, что предоставила свои территории для того, чтобы все поняли..
Они проиграли уже. Если вы про Запад. Проиграли гонку вооружений и проиграют СВО.
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Елена Чикварова
Какое мировое соглашение с Украиной? Dura.
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Марьяж
Ответ NoWar
Какое мирное соглашение? Украина не собирается подписывать никаких договоров с Россией, пока у власти путин.
Бумагу дадут Зе, подпишет. Но пока не время. Не унюхался бы только.
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keylargo
Ответ maripous
Нам никто ничего просто так не вернет. Мы сами себе все вернем.
Боюсь там начали это понимать. Ну запад понимал только силу. Во всем остальном он нас переиграет. И это... Спасибо У, что предоставила свои территории для того, чтобы все поняли..
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Марьяж
Никто никакое мтровое с Украиной подписывпть не будет. Она на работу ходит хоть иногда или поперли из депутатов?
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Alexander X
Ответ vanessa2021
Как люди с одной извилиной, которые несут такую чушь, становятся депутатами. "мировое соглашение"))))
ну в фразе есть свой толк... оно, как бы, подразумевает не только прекращение боевых действий, но и урегулирование прочих вопросов🤷
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Alexander X
Ответ maripous
Нам никто ничего просто так не вернет. Мы сами себе все вернем.
а сами то сможем? или как Северная Корея, только по телику у себя будем о "победах" и "высадке на солнце" объявлять? на потеху всему Миру....
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петрович сектор1
Мировое соглашение с боевыми комарами....
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LSV
Ответ KMR
Так флаг и гимн забрали за отпивание из чашек дедушек,бабушек и тд.
Да ладно? Действительно? Почему же тогда не забирают у США за половину их топ-спринтов, попавшихся на допинге? В некоторых случаях аж по два раза!

Про "обильный обмен жидкостями", "стог сена" и "губную помаду" шутить?
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Аркаимец
Ответ Любовь Гончарова
Да о каком мирном соглашении может идти речь после таких потерь и разрушений ? Вероятнее всего будет либо заявленная денацификация одной стороны , либо капитуляция второй .
Вот денафикация и станет тем самым соглашением.
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maripous
Нам никто ничего просто так не вернет. Мы сами себе все вернем.
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Аркаимец
Ответ Booligan
Если будет подписано мировое соглашение с Украиной, это будет означать, что мы дали заднюю и проиграли (по классику). И это будет означать репарации, унижения, распад страны и неучастие её во всём, в чём только можно. Разве Светлана не понимает, что наш скрепный путь только вперёд до Вашингтона?
Вашингтон оставим Китаю, их тема по всем раскладам. А нам окна в Британию, на берегу Ла-манша будет достаточно.
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vanessa2021
Ответ Alesha_451
После окончания "СВО" наличие флага и гимна в спорте будет наименее существенной проблемой рф, скорее всего
Вам в любом случае будет еще хуже. Намного хуже.

"Пока толстый сохнет, худой- с. д. о. хнет"
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Wiley Fox
А герб?

Допинговую депутатшу кто все расспрашивает?
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vanessa2021
Как люди с одной извилиной, которые несут такую чушь, становятся депутатами.

"мировое соглашение"))))
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Буня Хох
Мировое соглашение - это судебный термин. В военном деле применяется словосочетание "мирный договор". Стыдно депутату (законотворцу) этого не знать.
Давно уже придерживаюсь мнения что в Думе без профильного образования (юриспруденция или гос управление) делать нечего. Законотворцы, млин.
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Alesha_451
После окончания "СВО" наличие флага и гимна в спорте будет наименее существенной проблемой рф, скорее всего
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Perfeksionistka
Кто-нибудь уже подскажите Журовой, чтобы она поменьшне свои идиотские измышлизмы выносила на публику.. она даже не знает, что такое "мировое соглашение".. и в остальном - незамутненный инфантилизм..
+9
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Ketanest
Как-то незаметно депутаты-лизуны перестали про скорую неминуемую победу над нацизмом рапортовать и очень плавно переключились на мирное соглашение.
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Маргарита Михайловна
Как только подпишут акт о капитуляции.
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Zag Alien
что городит, гимн и флаг нужно взять... теперь ничего не отдадут
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Booligan
Ответ evgeeni
Боюсь твой коммент спортс аннулирет..мои подобные высказывания сразу удаляют..
если запутаются в слоях постиронии, то да, а так грустно, хорошего выхода из ситуации нет и не было
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pele_kan
Ответ Додик Аксель
Света спортсменка и Света депутат это два разных человека. Вот что мандаты с людьми делают...
человек всегда один был, просто раньше рот не раскрывала
+5
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