Журова о словах главы НОК Канады: «Они хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в России, которое наши предки выстраивали годами»

Депутат Светлана Журова раскритиковала НОК Канады после заявления о российских спортсменах.

Ранее глава Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумэйкер предложил рассматривать варианты допуска россиян и белорусов к соревнованиям на основе жестких критериев.

«Что такое мнение одного НОК страны? Раньше они собирали коалиции НОК, а сейчас по одиночке выходят. Я уже говорила, что это все ради информационного давления на Россию. Им нельзя допустить, чтобы в СМИ затихало русофобство. Вот и НОК Канады спохватился.

Это не удивительно, в Канаде очень большое влияние имеет украинская диаспора. Поэтому канадцы будут последними после Украины, кто признает российских спортсменов на Олимпиаде. Они просят наших спортсменов отказаться от поддержки родной страны, которая их воспитала как спортсменов. У нас государство имеет очень большое влияние на развитие спорта, на Западе такой поддержки нет. Они хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в нашей стране, которое выстраивали наши предки годами.

Им даже пришлось на Третьяка наложить санкции. Хотя многие в Канаде им восхищаются. Когда меня Канада включила в список, то знакомые канадцы сказали, что это абсурд. А тут величайшего хоккеиста как для России, так и для Канады занесли в санкционные списки. Все ради инфошума», – сказала депутат Госдумы РФ .

Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»