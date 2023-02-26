Журова о словах главы НОК Канады: «Они хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в России, которое наши предки выстраивали годами»

Теги Владислав Третьяк Светлана Журова Олимпийская сборная России Дэвид Шумэйкер Париж-2024 НОК Канады Биатлон

Депутат Светлана Журова раскритиковала НОК Канады после заявления о российских спортсменах.

Ранее глава Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумэйкер предложил рассматривать варианты допуска россиян и белорусов к соревнованиям на основе жестких критериев.

«Что такое мнение одного НОК страны? Раньше они собирали коалиции НОК, а сейчас по одиночке выходят. Я уже говорила, что это все ради информационного давления на Россию. Им нельзя допустить, чтобы в СМИ затихало русофобство. Вот и НОК Канады спохватился.

Это не удивительно, в Канаде очень большое влияние имеет украинская диаспора. Поэтому канадцы будут последними после Украины, кто признает российских спортсменов на Олимпиаде. Они просят наших спортсменов отказаться от поддержки родной страны, которая их воспитала как спортсменов. У нас государство имеет очень большое влияние на развитие спорта, на Западе такой поддержки нет. Они хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в нашей стране, которое выстраивали наши предки годами.

Им даже пришлось на Третьяка наложить санкции. Хотя многие в Канаде им восхищаются. Когда меня Канада включила в список, то знакомые канадцы сказали, что это абсурд. А тут величайшего хоккеиста как для России, так и для Канады занесли в санкционные списки. Все ради инфошума», – сказала депутат Госдумы РФ .

Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»

23 комментария

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Darth_Pershman
Ответ Don_Pumpkin
Хоспаде, бывшим спортсменам в Думе лучше вообще рот не раскрывать, сидеть тише мыши в уголке. Там и без них мракобесие творится. А эти как начинают говорить - всю память о себе хорошую смывают в каналью.
Ну и в чем она тут не права? Половина спортсменов России еще с советских времен родом из ЦСКА, т.е. еще и воинские звания имеет, все спортсмены обеспечиваются государством. Издержки великой спортивной державы СССР, которые вы тут хаете, и которую даже спустя 30 лет не смогли снести.
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Спорт_в_массы
под предками она австралопитеков имеет в виду?
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Аглая_Е
Спросила своих предков. Они никакого взаимодействия государства и спорта в нашей стране не выстраивали
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ B@yern
Спортс, хватит уже постить здесь реплики необразованных и откровенно говоря, максимально глупых людей.
Да, давно пора забанить тебя и остальную пятигривенную ботву.
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R Kukhov
Ей на работу завтра не нужно?
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Dimonster!
Речи все более настороженные, уверенности уже былой нет... Июль 44.
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жирный кот
знакомые канадцы 🤣 🤣 🤣 это шизофрения уже
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B@yern
Спортс, хватит уже постить здесь реплики необразованных и откровенно говоря, максимально глупых людей.
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honeycutt
"Они хотят разрушить взаимодействие государства и спорта в нашей стране, которое выстраивали наши предки годами"
если произнести эту фразу вслух, то, кажется, можно открыть портал в ад...
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Погладь быка
большунова от главного по рюмочкам отрывают, негодяи!
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Alexander Shishanov
Вот вам и ответ от провластного человека, что спорт не вне политики, потому что государство это она и есть.
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Анатолий Magicbrain
Светлана перепутала свою связь с насиженным депутатским местом со связью спорта и государства. Вспоминается фраза из кавказской пленницы про свою шерсть и государственную
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Red Sonya
Спортсмен в россии - болтше чем спортсмен. В.Маяковский
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Бедякович
Не плякай, девочка, злого дяденьку накажут
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vombat15
похоже, в думе психиатра нет...
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Lordk
Интересно, а если завтра кто скажет о том, что спорт в России сильно связан с государством, то Журова скажет, что они никак не связаны и это поклеп? )
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Мари Хуан
если предки, то наверно не годами, а веками скорее уже тогда)
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Fona
Вот и вправду понабирали в госдуму спортсменов, которые всю жизнь на коньках по кругу бегали, а теперь законотворчеством занимаются, и когда открывают рот, то стыдно становится. Как вообще должен выглядеть ее избиратель, ну или Валуева?
+17
0
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SergeyFedorov93
Какие у тебя знакомые канадцы-то, Свет? С тобой даже тамошние бобры общаться не будут, потому что ты слишком близко к Симонян.
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-2
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RUSfan SpartakOV
Ну что ребята ?!Смотрим Шугалей -3, Ржев...?!Или вы тут Срутспортс?!!!🤣🤣🤣
+1
-4
-3
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hitriy klop
Господи, как обычно. Приступ депутатства головного мозга...
+20
-3
+17
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Don_Pumpkin
Хоспаде, бывшим спортсменам в Думе лучше вообще рот не раскрывать, сидеть тише мыши в уголке. Там и без них мракобесие творится. А эти как начинают говорить - всю память о себе хорошую смывают в каналью.
+30
-4
+26
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Сталкер2000
Светка да что ты мать твою несешь)))
+38
-4
+34
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