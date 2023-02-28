Гендиректор Олимпийской спортивной конфедерации Германии: «Сейчас не время допускать спортсменов с российским паспортом к соревнованиям»

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Германии Р-Спорт Легкая атлетика

В Германии считают, что еще не время возвращать Россию на международные соревнования. 

Об этом заявил генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Торстен Бурместер.

«С нашей точки зрения, сейчас не время допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям. Однако дискуссия стала международной.

Суть спорта – наводить мосты, миссия олимпийского движения – объединять людей в мирном соревновании. Нынешняя ситуация по-разному оценивается в других частях мира.

На так называемом консультативном совещании МОК 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за повторное рассмотрение вопроса о допуске. Там мы четко выразили свою позицию и сказали, что можем представить их возвращение – в случае принятия такого решения – только на очень жестких условиях.

Например, должен быть гарантирован подлинный нейтралитет, то есть действительно не должно быть флагов, национальных символов или цветов и исполнения гимнов. Остается понять, как что-то подобное может быть гарантировано», – заявил Бурместер.

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9 комментариев

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murzzzzzilka
Молодец, хозяева тебя по головке погладят.
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Грустный Тролль
Ответ АГОШКИН Алексей
Нас 8 лет не отстраняли с 2014 года,из-за зелёных человечков и поставок оружия лнр и днр,когда объявили воблу в 2022 году отстранили,в этом и разница .
Вы излагаете слишком умные мысли для пустой z-головушки)
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ksn 1979
Ответ Светлана Менова
Когда уже Израиль лишат флага за бомбардировки Палестины?
Никогда. Давно уже это нужно было понять.
И не задавать глупых вопросов.
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Ирина Иванова
Гендиректор, финдиректор...главное, что решат в политбюро)
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Atsuktuvas
Ответ Светлана Менова
Когда уже Израиль лишат флага за бомбардировки Палестины?
Точно, не при нынешней России.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АГОШКИН Алексей
Ответ Светлана Менова
Когда уже Израиль лишат флага за бомбардировки Палестины?
Нас 8 лет не отстраняли с 2014 года,из-за зелёных человечков и поставок оружия лнр и днр,когда объявили воблу в 2022 году отстранили,в этом и разница .
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-1
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maripous
Никак что-то подобное не может быть и не будет гарантировано. Пора всем успокоиться на эту тему и ждать результатов сво.
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Darth_Pershman
РОК, вам в лицо плюют, а вы утираетесь и лезете дальше. Куда лезете-то, какого рожна позоритесь? Еще год назад было понятно, что пустят только того, кто по примеру Хаматовой выльет чан помоев на свою страну и показательно от нее отречется. Забудьте и идите дальше.
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Светлана Менова
Когда уже Израиль лишат флага за бомбардировки Палестины?
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