Гендиректор Олимпийской спортивной конфедерации Германии: «Сейчас не время допускать спортсменов с российским паспортом к соревнованиям»

В Германии считают, что еще не время возвращать Россию на международные соревнования.

Об этом заявил генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Торстен Бурместер.

«С нашей точки зрения, сейчас не время допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям. Однако дискуссия стала международной.

Суть спорта – наводить мосты, миссия олимпийского движения – объединять людей в мирном соревновании. Нынешняя ситуация по-разному оценивается в других частях мира.

На так называемом консультативном совещании 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за повторное рассмотрение вопроса о допуске. Там мы четко выразили свою позицию и сказали, что можем представить их возвращение – в случае принятия такого решения – только на очень жестких условиях.

Например, должен быть гарантирован подлинный нейтралитет, то есть действительно не должно быть флагов, национальных символов или цветов и исполнения гимнов. Остается понять, как что-то подобное может быть гарантировано», – заявил Бурместер.