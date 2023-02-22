Денис Юсков: «Отрицательно отношусь к МОК, темная организация. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал»

Теги МОК сборная России (коньки) Денис Юсков Коньки/шорт-трек

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал, как относится к возможному допуску российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

– В последнее время от МОК звучит идея, чтобы вернуть наших спортсменов под нейтральным флагом. Как ты к этому относишься?

– У меня в целом отрицательное отношение к Олимпийскому комитету и всем этим движениям, которые происходят. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал. Вообще темная организация. Не знаю, что ответить.

– Следишь ли за выступлениями Баха?

– Нет.

– В разных видах спорта по-разному относятся к нашему возможному возвращению. Как, на твой взгляд, примут россиян в конькобежном спорте?

– Сложно сказать. Когда после Сочи все закрутилось-завертелось, то помню, что мы приезжали на Кубок мира и нам говорили: «В России темные дела». Мне было это непонятно.

Мы целый год все вместе катаемся, тренируемся, общаемся. Но как только выходит какая-то новость, никто не пытается в чем-то разобраться.

После сочинского скандала я решил, что даже витамины никакие пить не буду. Хотя витамины – это просто возможность не остаться инвалидом после карьеры.

Даже на такое шел, чтобы своим примером показать, что можем и без этого побеждать. Но им все равно. Обидно, что люди не разбираются. Им что-то сказали – и все. Такое отношение ужасное.

Как будут сейчас относиться? Наверное, так же – с опаской. Не знаю, как у них там работают СМИ, на что их настраивают, что рассказывают. Поэтому мне сложно предположить, какое будет отношение в сторону российских спортсменов. Нужно заниматься детьми, подрастающим поколением, – сказал Юсков. 

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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1 комментарий

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expertmer2020
- После сочинского скандала я решил, что даже витамины никакие пить не буду.

Правильно, лучше колоться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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