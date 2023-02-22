Денис Юсков: «Отрицательно отношусь к МОК, темная организация. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал»
Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков рассказал, как относится к возможному допуску российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.
– В последнее время от МОК звучит идея, чтобы вернуть наших спортсменов под нейтральным флагом. Как ты к этому относишься?
– У меня в целом отрицательное отношение к Олимпийскому комитету и всем этим движениям, которые происходят. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал. Вообще темная организация. Не знаю, что ответить.
– Следишь ли за выступлениями Баха?
– Нет.
– В разных видах спорта по-разному относятся к нашему возможному возвращению. Как, на твой взгляд, примут россиян в конькобежном спорте?
– Сложно сказать. Когда после Сочи все закрутилось-завертелось, то помню, что мы приезжали на Кубок мира и нам говорили: «В России темные дела». Мне было это непонятно.
Мы целый год все вместе катаемся, тренируемся, общаемся. Но как только выходит какая-то новость, никто не пытается в чем-то разобраться.
После сочинского скандала я решил, что даже витамины никакие пить не буду. Хотя витамины – это просто возможность не остаться инвалидом после карьеры.
Даже на такое шел, чтобы своим примером показать, что можем и без этого побеждать. Но им все равно. Обидно, что люди не разбираются. Им что-то сказали – и все. Такое отношение ужасное.
Как будут сейчас относиться? Наверное, так же – с опаской. Не знаю, как у них там работают СМИ, на что их настраивают, что рассказывают. Поэтому мне сложно предположить, какое будет отношение в сторону российских спортсменов. Нужно заниматься детьми, подрастающим поколением, – сказал Юсков.
Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
Правильно, лучше колоться.