Журова о нейтральном статусе: «Спортсмены уже не первый год так выступают. Весь мир привык к тому, что у нас теперь Чайковский»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Политика Коньки/шорт-трек

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как относится к идее выступления российских спортсменом в нейтральном статусе.

«Если это будет только флаг и гимн, я думаю, что тогда, скорее всего, да. Спортсмены уже не первый год так выступают, и даже весь мир привык к тому, что у нас теперь Чайковский. Прекрасно, новый гимн России получился. Уже всем понятно, что это спортсмены из России. Но если будут более жесткие условия с подписями, с какими-то публичными заявлениями, боюсь, что вряд ли наши спортсмены сами согласятся. Будет такая очень несправедливая вещь: один поехал, другой не поехал.

Мне кажется, солидарность должна быть у спортсменов тоже. И, конечно, из солидарности, мне кажется, ребята десять раз подумают: или мы одна страна, одно целое и выполняем одни условия, или нет. А что касается флага и гимна, то в нашей сборной все находятся в равных условиях. Но я не пойму, наверное, спортсменов, которые сейчас выйдут, публично скажут и воспользуются этим для того, чтобы поехать на Олимпиаду», – сказала Журова в эфире программы «Что это было?!» на RTVI.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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2 комментария

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Лизавета Анна -Мария
"Весь мир привык"...((
Когда она еле ковыряла на гонке звёзд и пришла последней- это ещё куда ни шло.
Но когда такие личности, сидя в думе, решают за спортсменов что им делать и как им быть- тут я не согласнаЯ.
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Iuasamotu
В этот раз не будет ни гимна, ни флага, ни Чайковского с Бонч-Бруевичем, только олимпийские атрибуты
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