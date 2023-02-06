Журова о нейтральном статусе: «Спортсмены уже не первый год так выступают. Весь мир привык к тому, что у нас теперь Чайковский»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как относится к идее выступления российских спортсменом в нейтральном статусе.

«Если это будет только флаг и гимн, я думаю, что тогда, скорее всего, да. Спортсмены уже не первый год так выступают, и даже весь мир привык к тому, что у нас теперь Чайковский. Прекрасно, новый гимн России получился. Уже всем понятно, что это спортсмены из России. Но если будут более жесткие условия с подписями, с какими-то публичными заявлениями, боюсь, что вряд ли наши спортсмены сами согласятся. Будет такая очень несправедливая вещь: один поехал, другой не поехал.

Мне кажется, солидарность должна быть у спортсменов тоже. И, конечно, из солидарности, мне кажется, ребята десять раз подумают: или мы одна страна, одно целое и выполняем одни условия, или нет. А что касается флага и гимна, то в нашей сборной все находятся в равных условиях. Но я не пойму, наверное, спортсменов, которые сейчас выйдут, публично скажут и воспользуются этим для того, чтобы поехать на Олимпиаду», – сказала Журова в эфире программы «Что это было?!» на RTVI.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают