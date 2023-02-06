Политолог Голубкова: «Западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество»
Кандидат политических наук Наталья Голубкова рассказала о связи международной политики и спорта.
«Технология «разделяй и властвуй» всегда была любима западными политтехнологами: разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий внутри государств, стравливание соседей между собой является частью внешней политики наших оппонентов и деятельности их спецслужб.
Естественно, что подлинное олимпийское движение, объединяющее и примиряющее всех, долгие годы являлось костью в горле для тех, на чьих руках реки крови жителей Ближнего и Среднего Востока, Азии и даже стран Европы.
Кризис олимпийского движения на самом деле был вопросом времени. Мы еще увидим его масштабный раскол несколько позже.
А пока западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России», – написала Голубкова.
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Выяснилось любопытное. Голубкова Наталья Игоревна защищалась на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом в системе ИСТИНА, в которой фиксируятся вся научная и учебная деятельность сотрудников Мосоковского университета, у нее числится только одна диссертация, защищенная в 2014 году по теме: "Избирательные споры в политическом процессе современной России".
Хорошо, возможно, статьи в Истину не вносила, посмотрим автоереферат. Как известно, для защиты диссера необходимо минимум 3 статьи в журналах, входящих в список, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ. Итак, в ее автореферате в разделе "апробация" упомянуты 4 статьи, каждая из них по 3-4 страницы. При этом статья в Вестнике МГУ и вовсе на 2 страницы. Кто писал научные статьи, понимает, что такой ничтожный объем для "ваковского" журнала - это зачастую формальная отписка для "своих" или "блатных", которым нужно обеспечить формальное количество публикаций для защиты диссертации. Когда я учился в аспирантуре, с нас требовали статьи минимум в 20 000 печат. знаков (а это около 14-15 стр. журнального текста, бывало и сильно больше, до 20-25 стр.). При этом иногда надо было ждать в очереди ждать, так как желающих публиковаться было много. Не утверждаю, что Голубкова относится к катеогрии "своих" или "блатных", но практика подобная имеет место быть.
Также у Голубковой Н.И., судя по автореферату, вышла монография по теме "Наблюдение на
выборах фиксация и предотвращение нарушений избирательных прав граждан. - М.: ООО «Издательство «Юрист», 2011 г. (кол-во страниц не указано, поиск по гуглу и яндексу результатов не дал). Возможно, выпустила брошюру ограниченным тиражом в 100-200 экз., опять-таки для защиты.
При этом обнаружилось, что Голубкова Н.И. занимала должность заместителя директора АНО «Дирекция программ Совета содействия Олимпийского комитета России», и являлась (на секундочку) советником Генерального секретаря Олимпийского комитета России. Так на конференции "Зимняя школа молодых юристов" 2016 г., организованного Олимпийским комитетом России, она выступала с докладом, название которого в нынешних реалиях звучит анекдотично: "Развитие спортивного права в России как способ деполитизации спорта"
1 из 10 на тему Алиночка наше всё или Месси наше всё. Гарантированные "плюсики" для человека, не разбирающегося в спорте.
И 9из10 политота.
Как там нынче платят: за пост отдельно или за норму постов в сутки? -)
Ещё одна дура. Тут уже год куда более жаркие баталии о том, стоит или нет нашим военным участвовать в международных «спецоперациях». Кончено же, именно вопрос, стоит ли условному Большунову бегать на лыжах «на унизительных условиях», стравит общество, как ничто другое.
Как говорится, попи###т-попи###т и перестанут.