Политолог Голубкова: «Западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество»

Кандидат политических наук Наталья Голубкова рассказала о связи международной политики и спорта.

«Технология «разделяй и властвуй» всегда была любима западными политтехнологами: разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий внутри государств, стравливание соседей между собой является частью внешней политики наших оппонентов и деятельности их спецслужб.

Естественно, что подлинное олимпийское движение, объединяющее и примиряющее всех, долгие годы являлось костью в горле для тех, на чьих руках реки крови жителей Ближнего и Среднего Востока, Азии и даже стран Европы.

Кризис олимпийского движения на самом деле был вопросом времени. Мы еще увидим его масштабный раскол несколько позже.

А пока западные страны руками эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России», – написала Голубкова.

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