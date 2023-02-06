Политолог Голубкова: «Западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Политика Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Кандидат политических наук Наталья Голубкова рассказала о связи международной политики и спорта.

«Технология «разделяй и властвуй» всегда была любима западными политтехнологами: разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий внутри государств, стравливание соседей между собой является частью внешней политики наших оппонентов и деятельности их спецслужб.

Естественно, что подлинное олимпийское движение, объединяющее и примиряющее всех, долгие годы являлось костью в горле для тех, на чьих руках реки крови жителей Ближнего и Среднего Востока, Азии и даже стран Европы.

Кризис олимпийского движения на самом деле был вопросом времени. Мы еще увидим его масштабный раскол несколько позже.

А пока западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России», – написала Голубкова.

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56 комментариев

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Алекс Я
Ответ teddy10
С учетом явно публицистического стиля и ангажированной позиции решил посмотреть научную деятельность данного эксперта. Выяснилось любопытное. Голубкова Наталья Игоревна защищалась на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом в системе ИСТИНА, в которой фиксируятся вся научная и учебная деятельность сотрудников Мосоковского университета, у нее числится только одна диссертация, защищенная в 2014 году по теме: "Избирательные споры в политическом процессе современной России". Хорошо, возможно, статьи в Истину не вносила, посмотрим автоереферат. Как известно, для защиты диссера необходимо минимум 3 статьи в журналах, входящих в список, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ. Итак, в ее автореферате в разделе "апробация" упомянуты 4 статьи, каждая из них по 3-4 страницы. При этом статья в Вестнике МГУ и вовсе на 2 страницы. Кто писал научные статьи, понимает, что такой ничтожный объем для "ваковского" журнала - это зачастую формальная отписка для "своих" или "блатных", которым нужно обеспечить формальное количество публикаций для защиты диссертации. Когда я учился в аспирантуре, с нас требовали статьи минимум в 20 000 печат. знаков (а это около 14-15 стр. журнального текста, бывало и сильно больше, до 20-25 стр.). При этом иногда надо было ждать в очереди ждать, так как желающих публиковаться было много. Не утверждаю, что Голубкова относится к катеогрии "своих" или "блатных", но практика подобная имеет место быть. Также у Голубковой Н.И., судя по автореферату, вышла монография по теме "Наблюдение на выборах фиксация и предотвращение нарушений избирательных прав граждан. - М.: ООО «Издательство «Юрист», 2011 г. (кол-во страниц не указано, поиск по гуглу и яндексу результатов не дал). Возможно, выпустила брошюру ограниченным тиражом в 100-200 экз., опять-таки для защиты. При этом обнаружилось, что Голубкова Н.И. занимала должность заместителя директора АНО «Дирекция программ Совета содействия Олимпийского комитета России», и являлась (на секундочку) советником Генерального секретаря Олимпийского комитета России. Так на конференции "Зимняя школа молодых юристов" 2016 г., организованного Олимпийским комитетом России, она выступала с докладом, название которого в нынешних реалиях звучит анекдотично: "Развитие спортивного права в России как способ деполитизации спорта"
И к чему это всё?меня всегда забавляло ,когда кто то начинал копаться в моем профиле.я всегда отвечаю на конкретные слова и мне без разницы ,кто их говорит.
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Олег Кузнецов
Ответ 29f4dmp7qw
Теперь можно и на докторскую по этой теме замахнуться
Кто такая вообще Голубкова? чернорабочая путинского режима?)
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teddy10
С учетом явно публицистического стиля и ангажированной позиции решил посмотреть научную деятельность данного эксперта.
Выяснилось любопытное. Голубкова Наталья Игоревна защищалась на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом в системе ИСТИНА, в которой фиксируятся вся научная и учебная деятельность сотрудников Мосоковского университета, у нее числится только одна диссертация, защищенная в 2014 году по теме: "Избирательные споры в политическом процессе современной России".
Хорошо, возможно, статьи в Истину не вносила, посмотрим автоереферат. Как известно, для защиты диссера необходимо минимум 3 статьи в журналах, входящих в список, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ. Итак, в ее автореферате в разделе "апробация" упомянуты 4 статьи, каждая из них по 3-4 страницы. При этом статья в Вестнике МГУ и вовсе на 2 страницы. Кто писал научные статьи, понимает, что такой ничтожный объем для "ваковского" журнала - это зачастую формальная отписка для "своих" или "блатных", которым нужно обеспечить формальное количество публикаций для защиты диссертации. Когда я учился в аспирантуре, с нас требовали статьи минимум в 20 000 печат. знаков (а это около 14-15 стр. журнального текста, бывало и сильно больше, до 20-25 стр.). При этом иногда надо было ждать в очереди ждать, так как желающих публиковаться было много. Не утверждаю, что Голубкова относится к катеогрии "своих" или "блатных", но практика подобная имеет место быть.
Также у Голубковой Н.И., судя по автореферату, вышла монография по теме "Наблюдение на
выборах фиксация и предотвращение нарушений избирательных прав граждан. - М.: ООО «Издательство «Юрист», 2011 г. (кол-во страниц не указано, поиск по гуглу и яндексу результатов не дал). Возможно, выпустила брошюру ограниченным тиражом в 100-200 экз., опять-таки для защиты.
При этом обнаружилось, что Голубкова Н.И. занимала должность заместителя директора АНО «Дирекция программ Совета содействия Олимпийского комитета России», и являлась (на секундочку) советником Генерального секретаря Олимпийского комитета России. Так на конференции "Зимняя школа молодых юристов" 2016 г., организованного Олимпийским комитетом России, она выступала с докладом, название которого в нынешних реалиях звучит анекдотично: "Развитие спортивного права в России как способ деполитизации спорта"
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Регион-36
Если откровенно, на тему спорта , в реальной жизни (допуска/не допуска спортсменов к ОИ итд.) вообще не слышал ни одного спора и тем более баталий. А вот по другим вопросам, сколько угодно.
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evgeniy
Ну, поданному вопросу, дальше баталий в нете дело не пойдет. В РФ других, более животрепещущих тем полно, но по поводу "разделяй и властвуй" все верно. С "цивилизованного запада" и выражение пришло.
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Bleffinho
Ответ Вечно в бане
“А пока западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России.” Ещё одна дура. Тут уже год куда более жаркие баталии о том, стоит или нет нашим военным участвовать в международных «спецоперациях». Кончено же, именно вопрос, стоит ли условному Большунову бегать на лыжах «на унизительных условиях», стравит общество, как ничто другое.
как проще стравить общество - одним вопросом или несколькими?
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Tarkovski
Ответ Дядя Гор
А что Леня Голубков скажет?
«Куплю жене сапоги»
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evgeniy
Ответ Игореха Веселов
Комментарий удален модератором
Вы бы уточнили, о котором народе речь? Или имели в виду, что Украинцы - вообще не народ?
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Вячеслав Суворов
Теперь буду знать, что кандидат политических наук не обязательно умный человек.
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Двестик Двестик
Ответ Игореха Веселов
Комментарий удален модератором
Глянул комменты.

1 из 10 на тему Алиночка наше всё или Месси наше всё. Гарантированные "плюсики" для человека, не разбирающегося в спорте.

И 9из10 политота.

Как там нынче платят: за пост отдельно или за норму постов в сутки? -)
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Ковид 07.10.52
Ответ Lukeria
Запад сам дурак, если уже в открытую говорит,что его цель -уничтожение России, вот это как раз сплачивает. Такое впечатление ,что это они работают по заданию кремля
Забыли добавить, что Запад еще и загнивает....
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murzzzzzilka
Ответ Игореха Веселов
Комментарий удален модератором
Что же с ним происходит? Наконец, очищается от тех, кто рад вылизывать американские сапоги?
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murzzzzzilka
Ответ murzzzzzilka
Написал чувак, сегодня зарегистрировавшийся:) Ждём комментариев о Соловьеве и Скабеевой.
Ахахаха:))) ваще не палитесь, ребята:)) так заминусить за 40 минут😂😂😂
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nmnackjbxkasbk
Ответ Игореха Веселов
Кто знает, под какими ником эта Голубкова сидит тут на сайте?)
orlitsa_ru чую
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Вечно в бане
“А пока западные страны руками МОК эффективно стравливают российское общество, провоцируя баталии о том, стоит или нет участвовать в международных соревнованиях нашим спортсменам на достаточно унизительных условиях для них лично и для России.”

Ещё одна дура. Тут уже год куда более жаркие баталии о том, стоит или нет нашим военным участвовать в международных «спецоперациях». Кончено же, именно вопрос, стоит ли условному Большунову бегать на лыжах «на унизительных условиях», стравит общество, как ничто другое.
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nmnackjbxkasbk
У Лёни Голубкова выросла дочь?
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Lukeria
Запад сам дурак, если уже в открытую говорит,что его цель -уничтожение России, вот это как раз сплачивает. Такое впечатление ,что это они работают по заданию кремля
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Pikachu Pikachu
Ответ Maxim Novicov
спортом может и не интересуются, но вот одно из немногих развлечений работяг - понаблюдать вечером после работы, как Антошка в очередной раз обогнал этих гейропейцев
Судя по рейтингам спортивных трансляций, таких работяг очень немного.
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Pikachu Pikachu
Ответ Валерий Петров
Как видите полно таких кто считает, что "норот не тот"
Не бывает тот или не тот народ, но каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает
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DpeMa111
Больше, чем федеральные каналы насаждают в умы вражды и ненависти, никто не справится с эти
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Кэвс2023
Ответ Вилья Панчо
Вот оно как... А я думал это внутри России стравливают народ, деля его на правильный (патриотичный и провластный) и неправильный ("пятую колонну"), а это Запад оказывается безобразничает.
Если учесть, что у всей нашей элиты европейские паспорта и недвижимость, то отчасти можно считать, что она права. Немного, правда, не так, как она хотела выразиться.
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Михаил Максаков
Ответ Oleg152762
Нет, не совсем так. Действительно, неинтересно большинству. Но будет момент, когда это всё начнут обсуждать по ТВ. День и ночь. Поверьте, даже старенькие бабушки, которые и соревнования не смотрели, но мнение своё будут иметь.
Ну выскажут они своё ценное мнение друг другу, и что дальше? Пойдут Путина свергать или митинговать начнут, или что? Да ничего.
Как говорится, попи###т-попи###т и перестанут.
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Валерий Петров
Ответ Борода Семака
Русский народ - замечательный и многострадальный
Как видите полно таких кто считает, что "норот не тот"
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-2
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Вилья Панчо
Вот оно как... А я думал это внутри России стравливают народ, деля его на правильный (патриотичный и провластный) и неправильный ("пятую колонну"), а это Запад оказывается безобразничает.
+11
-3
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Илья Савчук
ДА, меня стравило НАТО с родственниками, смотревшими ТВ шоу все 8 лет, так и запишите.
+6
-2
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