Политолог Голубкова: «В период конфликта на Украине вероятность повторения сценария Олимпиады-1972 с заложниками, только в лице российских спортсменов, очень высока»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Политика Мюнхен-1972 Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Кандидат политических наук Наталья Голубкова считает, что при допуске российских спортсменов на международные старты необходимо обратить внимание на повышенные меры безопасности.

«У тех, кто считает, что российские спортсмены должны ехать на турниры на любых условиях, в том числе без символики России или ОКР и после процедуры отречения от своей страны, хочется спросить: кто будет оплачивать этот банкет?

Претензия так называемых патриотов в том, что недопустимо финансирование отреченцев бюджетными деньгами и средствами государственных компаний вместо помощи стране в сложный период, вполне логична.

Кроме того, не рекомендую думать, что публичная критика России сделает наших спортсменов сильно желанными на Западе. Опыт многих известных людей за последние месяцы показал, что это не так.

Более того, напомню, что отнюдь не все государства относятся к безопасности соревнований, проводимых на их территории, так же ответственно, как Россия или, например, Китай.

В период конфликта на Украине вероятность повторения сценария Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года с заложниками, только теперь в лице российских спортсменов и с конкретным требованием к руководству России, к сожалению, очень высока.

Теракты рядом со спортивными объектами в странах ЕС не являются редкостью и в наше время. В 2015 году во Франции был отменен этап Гран-при по фигурному катанию из-за серии терактов в Париже и пригороде Сен-Дени (в том числе взрыв у стадиона «Стад де Франс»), в результате чего погибли 130 человек и несколько сотен получили ранения.

Кто-то из тех, кто в период конфликта на Украине призывает отправлять спортсменов на соревнования на любых условиях, готов обеспечить их безопасность или нести ответственность в случае использования их в качестве заложников? Не думаю», – отметила Голубкова.

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78 комментариев

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Olga.t
Ответ Bleffinho
потому что подобные требования уже выдвигались до полного бана. Теракты случаются и об этом надо помнить, а не лететь туда в розовых очках
Сегодня в Турции произошло сильное землетрясение, погибших уже больше тысячи человек.
Берегите себя, не ездите в Турцию отдыхать)

"Как страшно жить! ")))
Ну нельзя везде подстелить соломку.
Ещё раз - кто не захочет ехать, можно отказаться, независимо от причин.
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Иван Никитенко
путину было откровенно плевать на моряков курска,заложников норд-оста и детей беслана .а тут какие то спортсмены(((
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brig_Mercury
Она внебрачная дочь Лени Голубкова и Шарикова? Что за дикие фантазии. До 1972 года в отношениях между Израилем и Палестиной уже было энное число взаимных террактов с массой смертей, поэтому его уникальность была в том, что это произошло на ОИ.
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Ирина Горбунова
Ответ Михаил Савченко
Сколько же бесполезных людей земля носит
Это очень полезный своей беспринципной продажностью человечек, таких правящий класс очень любит
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Melnikov1968
Ответ marsover
За что то отвечают, только те, кто занимает ответственные посты. Для вас это открытие?
И очень откровенное:)
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Ирина Горбунова
Ответ Vladimir Zaloznyy
за границей сейчас тысячи россиян, они тоже могут стать заложниками?
Особенно членов семей правящего класса и бизнесса. Зачем потенциальным террористам спортсмены, если их можно взять в заложники?
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arnaut61
Ответ Илья Савчук
Ну так нужно заранее подготовить болванчиков перед ТВ
Болванчики в инете чем- то лучше ?
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LoRa
Какой же бред...И как в голову такое пришло?
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serhuey
Та ладно. Мы с палестинцами не враги. Кому ещё такое в голову-то придёт?
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Bakhytzhan Babashev
Новый, если ничего не пропустил, и аесьма перспективный, судя по качеству "аналитики", персонаж на сайте. Мало было свищёвых, терюшковых, матыциных и пр.
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Bleffinho
Ответ Olga.t
Откуда взялся миф о "подписании отречения от страны"??? С какой целью это муссируют и нагнетают страх? Теракты, к сожалению, случаются не только на спортивных мероприятиях, это реалии жизни. Любой спортсмен может отказаться от участия в ОИ, но это должно быть его решение.
потому что подобные требования уже выдвигались до полного бана. Теракты случаются и об этом надо помнить, а не лететь туда в розовых очках
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Доминик
Я так понимаю, скабеевщина добралась и до спортивных сайтов. Погуглил тему кандидатской этой мадам: "Избирательные споры в политическом процессе современной России". Как накатать целую диссертацию о том, чего не существует в природе. Жаль деревья, погибшие ради этой макулатуры.
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marsover
Ответ Vladimir Zaloznyy
за границей сейчас тысячи россиян, они тоже могут стать заложниками?
Ну, в 1972, наверняка, израильтян по всему миру тоже было не мало. Но объектом выбрали именно ОИ. Угадайте почему.
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dimitrii36
Ответ Михаил Савченко
Сколько же бесполезных людей земля носит
тебя надеюсь с пользой носит, а тех кто постит сие, а так никто бы и не знал, что есть такой политолог
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marsover
Ответ Melnikov1968
Политолог считает, и ни за что не отвечает. Удобная позиция.
За что то отвечают, только те, кто занимает ответственные посты. Для вас это открытие?
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Bleffinho
Ответ Alex Legend
И кто будет этим заниматься? Украинские террористы или вообще СБУ? Не смешите.
мне кажется, люди стали забывать убийство нашего посла в Турции. Смешно?
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Константин
Ответ glavniiexpert
Те же кто и северные потоки взорвал, например - британцы
а еще британцы в лифтах срут
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expertmer2020
Мы смотрим много сериалов.

Может Наташа заложник - и это послание.
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Ivan Sokolov
А можно ещё мнение таксиста Васи и дворника Пети? Жду с нетерпением
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Алиса80
Ответ Tzaichiha
Насчёт ассициации с Мюнхеном полный бред.
нормальный бред
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Михаил Савченко
Сколько же бесполезных людей земля носит
+2
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Bleffinho
Ответ Vladimir Zaloznyy
за границей сейчас тысячи россиян, они тоже могут стать заложниками?
публичные люди, которых послало туда государство - могут
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Алексей Ильин
Ответ Оконио
Да хоть пусть говорит, что 2+2=4 Название СПОРТс о чем-нибудь говорит?
Этот "СПОРТс" открыто рекламировал в своё время Яблоко и Явлинского во время выборов. Прямо на главной. Спортивный сайт. А потом вспомним скандал с флагом Беларуси. Так что отдельная новость слева про одного политолога выглядит сейчас как детский сад в сравнении с прошлыми "полит. акциями"
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rb
Ответ miladoc1
Еще никого и никуда не пустили, а тут уже и сценарий подогнали…
По РБК вчера одна небезызвестная на спортсе персона тоже прогнозы моделировала.
То еще зрелище.
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korobokchekhova
Ответ Alex Legend
И кто будет этим заниматься? Украинские террористы или вообще СБУ? Не смешите.
Кому это выгодно. И это не смешно.
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