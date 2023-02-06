Политолог Голубкова: «В период конфликта на Украине вероятность повторения сценария Олимпиады-1972 с заложниками, только в лице российских спортсменов, очень высока»

Кандидат политических наук Наталья Голубкова считает, что при допуске российских спортсменов на международные старты необходимо обратить внимание на повышенные меры безопасности.

«У тех, кто считает, что российские спортсмены должны ехать на турниры на любых условиях, в том числе без символики России или и после процедуры отречения от своей страны, хочется спросить: кто будет оплачивать этот банкет?

Претензия так называемых патриотов в том, что недопустимо финансирование отреченцев бюджетными деньгами и средствами государственных компаний вместо помощи стране в сложный период, вполне логична.

Кроме того, не рекомендую думать, что публичная критика России сделает наших спортсменов сильно желанными на Западе. Опыт многих известных людей за последние месяцы показал, что это не так.

Более того, напомню, что отнюдь не все государства относятся к безопасности соревнований, проводимых на их территории, так же ответственно, как Россия или, например, Китай.

В период конфликта на Украине вероятность повторения сценария Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года с заложниками, только теперь в лице российских спортсменов и с конкретным требованием к руководству России, к сожалению, очень высока.

Теракты рядом со спортивными объектами в странах ЕС не являются редкостью и в наше время. В 2015 году во Франции был отменен этап Гран-при по фигурному катанию из-за серии терактов в Париже и пригороде Сен-Дени (в том числе взрыв у стадиона «Стад де Франс»), в результате чего погибли 130 человек и несколько сотен получили ранения.

Кто-то из тех, кто в период конфликта на Украине призывает отправлять спортсменов на соревнования на любых условиях, готов обеспечить их безопасность или нести ответственность в случае использования их в качестве заложников? Не думаю», – отметила Голубкова.

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