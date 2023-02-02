Пресс-секретарь Белого дома о позиции США по допуску россиян на Олимпиаду-2024: «Хотелось бы узнать, что думают мои коллеги в Совете нацбезопасности»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024.

«Я не разговаривала с моими коллегами в Совете национальной безопасности [Белого дома по этому вопросу], хотелось бы получить представление о том, что они думают», – сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь пообещала проконсультироваться по данной теме с коллегами в Совете национальной безопасности.