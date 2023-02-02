Пресс-секретарь Белого дома о позиции США по допуску россиян на Олимпиаду-2024: «Хотелось бы узнать, что думают мои коллеги в Совете нацбезопасности»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не готова изложить позицию США по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024.

«Я не разговаривала с моими коллегами в Совете национальной безопасности [Белого дома по этому вопросу], хотелось бы получить представление о том, что они думают», – сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь пообещала проконсультироваться по данной теме с коллегами в Совете национальной безопасности.

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4 комментария

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Viks
Российская власть тоже не готова изложить свою позицию по белому флагу. А зря.
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Чиф
хватит... руль ржавый выкиньте..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Аппетитный пирожок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
Совет нац безопасности что ты думаешь
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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