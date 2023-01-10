Светлана Журова: «Нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что прежнее поколение спортсменов было более образованным.

«Мне сложно судить, почему нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию!

Но тренеры не хотят сейчас терять учеников из-за плохой учебы, так как встает вопрос денег. В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот.

Но всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США. Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь.

В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием. Что делать? Это вопрос к родителям. У моего поколения была другая система: человек был развит гармонично во всем», – сказала Журова.