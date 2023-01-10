Светлана Журова: «Нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой»

Теги Светлана Журова Коньки/шорт-трек

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что прежнее поколение спортсменов было более образованным.

«Мне сложно судить, почему нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое. Мы ходили на учебу, нас не пускали на тренировки без дневника и с тройкой, мы не пропускали школу, было совсем другое отношение к образованию!

Но тренеры не хотят сейчас терять учеников из-за плохой учебы, так как встает вопрос денег. В СССР мы учились лучше и результат был хороший в спорте, а сейчас все наоборот.

Но всему есть исключение: думаю, среди нынешних футболистов есть вполне образованные ребята. Но и раньше были спортсмены, которые не знали столицу США. Сейчас не только футболисты некоторые не знают столицу США, но и наша молодежь.

В целом в наше время у молодых ребят большие проблемы с образованием. Что делать? Это вопрос к родителям. У моего поколения была другая система: человек был развит гармонично во всем», – сказала Журова.

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26 комментариев

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Антон
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Ответ Жорег Борщофф
Про Валуева чисто внешне судите, судя по всему. На самом деле, весьма интересный собеседник.
Для доктора Борменталя
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Pavel Matveenko
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Ответ Жорег Борщофф
Про Валуева чисто внешне судите, судя по всему. На самом деле, весьма интересный собеседник.
Привет, Колян
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Вася Васильков
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Да, нас тренер с тройкой не пускали тренировки. Проверял дневник всегда. На сборы и соревнования практически все с книгами ехали. Читали.
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Жорег Борщофф
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Ответ Алар
Только отчего-то то умственно развитое поколение Журовых топит за кремлевского вождя, как и Коля Валуев, которого к умным не отнести никак?
Про Валуева чисто внешне судите, судя по всему. На самом деле, весьма интересный собеседник.
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Жорег Борщофф
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Кстати, точно, за успеваемостью в футбольной секции следили, дневник как-то спрашивали, но так, для галочки. =)
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Тыщук Николай
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Странно слышать, что виноваты в плохом образовании родители, а как насчёт всей системы образования? Вечно у чинуш кто то виноват, но не они.
P. S. Очередной бред от Журовой, когда её уже от кормушки отгонят, ну или хотя-бы от микрофона.
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kama2014
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Поэтому 450 холопов в думе поддерживают СВО, развращая народ, отправляя страну в 70-е.
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Skobar
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Ответ Алар
Только отчего-то то умственно развитое поколение Журовых топит за кремлевского вождя, как и Коля Валуев, которого к умным не отнести никак?
Судя по тому, что Журова с Валуевым работают в гос. думе, они совсем не глупые люди. А вот те, кто работает на заводах и фабриках...
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гилберт
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В целом то права, но сама просто мрак.
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Forza
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Мне сложно судить, почему нынешнее поколение спортсменов не так развито умственно, как прошлое(с)

Светлана, выяснить это можно только одним способом - пожертвуйте свой мозг науке. Страна вас не забудет!
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Thunder 63
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Ответ Дмитрий Дашковский
Незнаю как депутат но в спорте ничего она не добилась
Депутат она, конечно, редкостное дно, но олимпийское золото имеет в карьере
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Artur Artur
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А еще была трава зеленее, небо голубее и сахар слаще!!!
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avcgloronalduMU
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Это смешно конечно
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BuTaJIbKa
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годная ветка, надо почитать комменты
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YOKODZUMA
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А теперь вы все такие умные и правильные радостно поддакиваете когда вам из администрации президента спускают очередной закон о запрете всего
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Гусейн Магомедрасулов
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Сейчас у спортсменов есть выбор. Тогда вдалбливали одну идею.
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Melnikov1968
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Большинство спортсменов уровня сборных команд учились, как правило, в школах олимпийского резерва,где тренировочный процесс встроен в программу обучения таким образом, чтобы одно не мешало другому и наоборот. Журова даже в этом вопросе не состоянии нормально преподнести информацию.
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Дмитрий Дашковский
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Незнаю как депутат но в спорте ничего она не добилась
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SoD
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Ответ Savarona25
Ну сама-то Журова видно пропускала занятия, а оценки в дневнике исправляла. Хотя ложку мимо рта не пронесет, эти уроки жизни усвоила четко.
7 классов у нее образования, потом ушла в школу олимпийского резерва
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Павел Мельников
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До депутатского кресла доучилась. Очень "развита умственно".
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Алар
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Только отчего-то то умственно развитое поколение Журовых топит за кремлевского вождя, как и Коля Валуев, которого к умным не отнести никак?
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Водяра
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Тарасов вышел из чата.
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felix-sanchez
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В таком случае даже страшно подумать об умственных способностях нынешних спортсменов.
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Savarona25
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Ну сама-то Журова видно пропускала занятия, а оценки в дневнике исправляла. Хотя ложку мимо рта не пронесет, эти уроки жизни усвоила четко.
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Василий Смолин
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Вас вообще никуда пускать нельзя.
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