Журова об отказе Норвегии от ЧМ-2027: «Как бы потом к России не пришли обращаться: «Проведите все соревнования»

Теги Сборная России по хоккею Светлана Журова Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Светлана Журова прокомментировал отзыв заявки Норвегии на проведение ЧМ по хоккею в 2027 году.

Норвежцы приняли это решение и проинформировали ИИХФ в связи с отсутствием финансирования со стороны правительства страны.

«В России, конечно, такого быть не может. Если мы берем на себя обязательства, мы всегда их выполняем.

Я ожидаю, что ряд стран начнет сейчас отказываться от уже выигранных заявок на проведение соревнований. Мы знаем, что это уже происходит в связи с экономическими моментами.

Как бы потом к России не пришли обращаться: «Проведите все соревнования». Как было уже в пандемию с дополнительными этапами чемпионата Европы по футболу.

Потом по фигурному катанию, когда из Японии переносили в Россию. Мы оперативно могли даже. Не то что загодя.

А мы говорим про оперативную подмену. Возможно подменить государство, пойти на встречу и быстро провести у себя соревнование», – сказала депутат Госдумы РФ.

Норвегия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2027 из-за отсутствия финансирования от правительства

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9 комментариев

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Rammstein2010
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Если бы в России люди жили как в Норвегии , можно было бы вообще от всех соревнований отказаться.
P.S. От Журовой можно отказаться уже сейчас
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цэсемьэр
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Канада проведёт👌🏽
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Лизавета Анна -Мария
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Какой-то свой мирок внутри страны построили себе , и живут в нём припеваючи ((
Нет средств - но мы всё равно всё проведём во что бы то ни стало(
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Валентин и ыч
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У нищей Норвегии на хоккей денег нет, но есть фонд национального благосостояния, в котором что-то около полутора трлн. долл. Зато у богатой России на хоккей деньги всегда найдутся, и пофиг, что пенсионные изъяты в бюджет, а в фонде национального благосостояния что-то около 200 млн. долл. (и скоро будут использованы).
+18
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Пилипенко Дмитрий
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Конечно, скандинавы и цивилизованные европейцы свои денюшку считают, им просто так капремонт на 1500 рублей не сделаешь, иначе будут гореть машины, как в Париже, так же и с соревнованиями, которые за народные деньги проводятся
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Ми Ша
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На какие шиши? В России весь бюджет строится от оплаты ЖКХ и штрафов. Бабло от продажи полезных ископаемых теперь хватит только на обслуживание коррупционного корпуса и их министерств охраны,армии и ментов
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ni
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Пошли они.
России нужен проф лига и проф хоккей.
А ЕТ и ЧМ - в ж..у!
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huge_n_terrible
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Ну да, в России если правительство решило потратить деньги налогоплательщиков, чтобы расчесать себе эго, то кто же ему запретит.
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SeRgE23
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Да вы все сделали, чтобы к нам обратились самыми последними. Если вообще не отменят, но лишь бы не связываться с Россией.
Спасибо Журовой и ее начальству
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