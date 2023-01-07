Журова об отказе Норвегии от ЧМ-2027: «Как бы потом к России не пришли обращаться: «Проведите все соревнования»

прокомментировал отзыв заявки Норвегии на проведение ЧМ по хоккею в 2027 году.

Норвежцы приняли это решение и проинформировали ИИХФ в связи с отсутствием финансирования со стороны правительства страны.

«В России, конечно, такого быть не может. Если мы берем на себя обязательства, мы всегда их выполняем.

Я ожидаю, что ряд стран начнет сейчас отказываться от уже выигранных заявок на проведение соревнований. Мы знаем, что это уже происходит в связи с экономическими моментами.

Как бы потом к России не пришли обращаться: «Проведите все соревнования». Как было уже в пандемию с дополнительными этапами чемпионата Европы по футболу.

Потом по фигурному катанию, когда из Японии переносили в Россию. Мы оперативно могли даже. Не то что загодя.

А мы говорим про оперативную подмену. Возможно подменить государство, пойти на встречу и быстро провести у себя соревнование», – сказала депутат Госдумы РФ.

Норвегия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2027 из-за отсутствия финансирования от правительства