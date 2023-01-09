Светлана Журова – о Хабибе в политике: «После ухода из MMA он мог бы стать депутатом»

Теги Светлана Журова UFC Хабиб Нурмагомедов Политика Бокс/MMA/UFC

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новости об уходе Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств.

По мнению парламентария, бывший чемпион UFC мог бы попробовать себя в политике.

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос – нужно ли ему это?

Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика – совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», – сказала Журова.

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фикиск Фусов
Хабиби заслужил. Даже не пукнул, когда Дагестан устраивал протесты против мобилизации.
По твоему Хабиб поступил хуже, чем Валуев, Минееа и прочие ао время протестов малолеток в Москве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В этой клоаке он всем вам болевые сделает за алкоголь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фикиск Фусов
Хабиби заслужил. Даже не пукнул, когда Дагестан устраивал протесты против мобилизации.
Плюс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как будто мало у нас тупоголовых спортсменов в думе. Целая скамейка сидит всяких журовых и валуевых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да не пойдет он в политику, ему это нафиг не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хабиби заслужил. Даже не пукнул, когда Дагестан устраивал протесты против мобилизации.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Радикальных исламистов в Думе ещё не хватало. Хотя там и так один сброд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Политика - сложнейшее, конечно дело. На кнопки нажимать и спать на заседаниях не каждый сможет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как они активно пропихивают мысли о политической карьере человека, у которого до тридцати лет вся жизнь заключалась в тренировках в зале и соблюдении режима для выступлений в клетке.
Возникает аналогия с каким-нибудь слабым ВУЗом, в который поступают те, кто в нормальный не прошёл. Так и тут: не знаешь чем заняться в жизни -айда в политику, тут ума много не надо, зато вроде как при деле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну если такие депутаты как Журова уже есть,то что поделаешь, можно дальше "госкормушку" спортиками заполнять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GtSwan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если политика такое уж непростое дело, то шли бы работать. Хотя даже для работы на заводе ещё учиться надо...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох, как будто мало у нас "странных" депутатов... 🤦🏼‍♂️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий