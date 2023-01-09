Светлана Журова – о Хабибе в политике: «После ухода из MMA он мог бы стать депутатом»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новости об уходе из смешанных единоборств.

По мнению парламентария, бывший чемпион мог бы попробовать себя в политике.

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос – нужно ли ему это?

Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика – совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», – сказала Журова.

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом