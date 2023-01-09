Светлана Журова – о Хабибе в политике: «После ухода из MMA он мог бы стать депутатом»
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новости об уходе Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств.
По мнению парламентария, бывший чемпион UFC мог бы попробовать себя в политике.
«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос – нужно ли ему это?
Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика – совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», – сказала Журова.
Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом
Возникает аналогия с каким-нибудь слабым ВУЗом, в который поступают те, кто в нормальный не прошёл. Так и тут: не знаешь чем заняться в жизни -айда в политику, тут ума много не надо, зато вроде как при деле.