Захаров об идее отмены признания CAS: «Подобные инициативы разрушат мечты многих спортсменов»

Олимпийский чемпион по шорт‑треку и серебряный призер Пекина-2022 по конькобежному спорту Руслан Захаров поделился мнением о законопроекте об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями.

Законопроект внесли депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Эдуард Исаков.

«Я удивлен такому предложению. Решившись на выход из CAS можно потенциально оказаться в принципе вне международного спорта.

Каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом. Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом еще раз, даже если мы будем снова вынужденно выступать под флагом Олимпийского комитета России. Подобные инициативы разрушат мечты многих спортсменов», – рассказал Захаров.

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