«У фигуристов свой мир – медийность, собачки. Не считаю популяризацией, когда кто-то разово приходит в вид спорта». Дорофеев о Трусовой в конькобежном спорте

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев ответил на вопрос о возможном выступлении фигуристки Александры Трусовой в конькобежном спорте.

– Интервью подходит к концу, а вы еще не пригласили Александру Трусову в конькобежный спорт. Сейчас, есть ощущение, это обязательная программа.

– Руслан Захаров, я слышал, ее приглашал. Я понимаю все эти активности, но они не для меня. У фигуристов свой мир – медийность, собачки. Они к этому привыкли. Мы просто про другое.

К тому же я не считаю, что это популяризация вида спорта, в который вот так кто-то разово приходит. Это привлечение внимания к какому-то конкретному мероприятию. Пусть. Почему нет?

Пусть приезжает на соревнования, потренируется. Но к популяризации вида спорта это не имеет никакого отношения. Ну, и у нас не фигурное катание, а скоростной бег на коньках.

Не все, кто ездит на машине, могут выступать в «Формуле-1», – сказал Дорофеев.

Руслан Захаров: «Надо звать Трусову в конькобежный спорт. В Швецию ее не пустили, так что ждем на сборе в Иркутске»

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