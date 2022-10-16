«Сорвала прыжок и услышала: «Или еще три проката подряд, или валишь с тренировки». Я собрала вещи и ушла». Конькобежка Саютина об уходе из фигурного катания

Российская конькобежка Александра Саютина объяснила, почему в 16 лет ушла из фигурного катания.

Саютина – дочь олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Бажановой и призера чемпионатов мира Вадима Саютина.

– Это было время, когда Анна Погорилая готовилась к Олимпиаде [2018 года в Пхенчхане], у нее были проблемы со спиной. Она то приходила, то пропускала, у тренера все это эмоционально накапливалось, раздражало, и отыгрывалось все на нас. У нас настолько поднялись нагрузки, что их стало невозможно вывозить.

И вот в тот день поехала программу, сорвала прыжок и услышала: «Или еще три проката подряд под музыку, или валишь с тренировки». К тому моменту ситуация была такая, что на каждой тренировке задумывалась о том, чтобы уйти.

В общем, когда тренер это спросила, я собрала вещи и ушла. Я была в одной из лучших своих форм. Мы уже преодолели момент с переходным возрастом, когда меняется вес и мозги в этот момент уже иначе работают.

Все начинало налаживаться, набирала форму, была достаточно «сухая», и вот все это случилось… Пошла, посидела на детской площадке, подумала, все взвесила, позвонила домой и говорю папе: «Забери меня». Он удивился: «Так ведь только час дня».

– Вы говорили про нагрузки, но конькобежный спорт – это огромная работа…

– Но это совсем другой вид спорта. И в моральном плане немного легче, – ответила Саютина.

Почему фигуристы так рано уходят из спорта? Эмоциональное насилие, проблемы с весом и неработающий возрастной ценз