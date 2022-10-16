«Если бы ФФКР не относилась пренебрежительно, то зрители бы начали интересоваться. Даже Горшков не приходит». Шкурдай о турнирах по синхронному катанию

Трехкратная чемпионка мира по синхронному катанию Анна Шкурдай поделилась мнением о популярности своей спортивной дисциплины.

– Родители часто задаются вопросом, какие у них перспективы, если Щербакова одна, и вероятность войти в мировой топ у них минимальная. Когда же приводишь в качестве аргумента возможность кататься в синхронном, то на тебя смотрят с иронией.

– Если бы синхронка была популярной, родители по-другому бы относились к этому виду. Если бы у федерации (фигурного катания России – Sports.ru) не было пренебрежительного отношения к синхрону, то зрители бы начали интересоваться, а родители отдавать детей в этот вид.

Когда одиночник выигрывает Олимпиаду, то становится обеспеченным на всю жизнь, он получает пожизненную премию, его приглашают в шоу. В синхроне же такого нет. Чтобы родитель изначально приводил ребенка не в одиночное, а в синхронное, он должен видеть перспективы развития.

– Если ФФКР оказывает минимальную поддержку, то на какие деньги существуют спортсменки-синхронистки?

– Стипендию платит ФФКР, мы подписывали контракт с Москвой, а после побед на чемпионатах России, дополнительную выплату получали от Федерации города Санкт-Петербурга. За выигрыш чемпионата мира платили 45 тысяч в месяц в течение года, сейчас суммы могли поменяться.

На чемпионате России призового фонда нет. Недавно огласили призовые для одиночников и парников, все решили, будут бороться, потому что деньги хорошие. А мелким шрифтом было прописано, что для синхронистов выплаты не предполагаются.

– Проблема отсутствия интереса есть только в России или во всех странах?

– На самом деле, нет. Синхронное катание популярно в Финляндии. Например, когда проходил чемпионат мира по синхрону в Финляндии, то на него приходил президент страны. В России же даже президент федерации Горшков не приходит, – сказала Шкурдай.

В фигурке – странная дисциплина: катаются женскими командами (но пускают мужчин) и мечтают об Олимпиаде