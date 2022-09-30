Третьяк, Карелин, Журова, Ксения Шойгу попали в новый санкционный список США

Министерство финансов США внесло в новый санкционный список ряд российских деятелей спортивной сферы.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе , трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России ( ) , глава Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту , почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, а также бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) и почетный президент Олимпийского комитета России ( ) Александр Жуков.