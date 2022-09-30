Третьяк, Карелин, Журова, Ксения Шойгу попали в новый санкционный список США

Министерство финансов США внесло в новый санкционный список ряд российских деятелей спортивной сферы.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список вошли трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, а также бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.