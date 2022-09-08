Дацюк и Третьяк заложат камень на месте строительства второй очереди «Дацюк-Арены»

Теги ФХР Владислав Третьяк Павел Дацюк Евгений Куйвашев Политика Хоккей

В Екатеринбурге начинается строительство второй очереди «Дацюк-Арены».

Завтра, 9 сентября, пройдет торжественная церемония закладки первого камня. В ней примут участие Павел Дацюк и Владислав Третьяк.

Гостями церемонии также станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Первая очередь «Дацюк-Арены» была открыта в 2016 году. Строительство было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.

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