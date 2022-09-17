Конькобежец Арефьев: «Лыжи намного медийнее нас. Любой конькобежец по сравнению со средним лыжником – просто бомж»

Российский конькобежец Артем Арефьев сравнил популярность своего вида спорта и лыжных гонок.

– Следите за тем, что делает Вероника Степанова?

– Нет. А что она делает?

– Тоже активно ведет соцсети. В районе 100 тысяч подписчиков.

– Чем она занимается, биатлоном?

– Лыжи.

– Лыжи намного медийнее нас. И деньги там другие. Любой конькобежец, даже легендарный, как, например, Павел Кулижников, по сравнению со средним лыжником – просто бомж.

Но какие-то громкие посты – это не мое. Моя задача – заинтересовать. Грязно прохайпиться не так сложно. И если хватает сообразительности, можно просто прыгать с волны на волну. Вот только я так не хочу.

Мне нравится, что делает Никита Нагорный. Надеюсь, получится снять с ним совместный ролик. Тем более сейчас он делает рубрику «Обмен спортом».

У него уже были фигуристки, а я бы с большим удовольствием поставил его на наши коньки – отличия принципиальнейшие. И это можно было бы круто показать, – сказал Арефьев.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много