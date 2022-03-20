Коньки. Чемпионат России. Лаленкова и Алдошкин победили в классическом многоборье, Качанова и Муштаков – в спринтерском

Конькобежцы Евгения Лаленкова и Даниил Алдошкин одержали победу в классическом многоборье на чемпионате России в Иркутске.

Дарья Качанова и Виктор Муштаков победили в спринтерском многоборье.

Конькобежный спорт

Чемпионат России в многоборье

Иркутск

Классическое многоборье

После 4 забегов из 4

Женщины

1. Евгения Лаленкова – 163,150 балла

2. Екатерина Кошелева – 167,929

3. Елена Еранина – 168,134

Мужчины

1. Даниил Алдошкин – 152,940

2. Александр Подольский – 154,268

3. Егор Юнин – 155,345

Спринтерское многоборье

Женщины

1. Дарья Качанова – 153,550

2. Ирина Кузнецова – 156,795

3. Марина Автономова – 159,290

Мужчины

1. Виктор Муштаков – 139,685

2. Артем Арефьев – 140,955

3. Никита Базюк – 141,760