Коньки. Чемпионат России. Лаленкова и Алдошкин победили в классическом многоборье, Качанова и Муштаков – в спринтерском

Конькобежцы Евгения Лаленкова и Даниил Алдошкин одержали победу в классическом многоборье на чемпионате России в Иркутске.
Дарья Качанова и Виктор Муштаков победили в спринтерском многоборье.
Конькобежный спорт
Чемпионат России в многоборье
Иркутск
Классическое многоборье
После 4 забегов из 4
Женщины
1. Евгения Лаленкова – 163,150 балла
2. Екатерина Кошелева – 167,929
3. Елена Еранина – 168,134
Мужчины
1. Даниил Алдошкин – 152,940
2. Александр Подольский – 154,268
3. Егор Юнин – 155,345
Спринтерское многоборье
Женщины
1. Дарья Качанова – 153,550
2. Ирина Кузнецова – 156,795
3. Марина Автономова – 159,290
Мужчины
1. Виктор Муштаков – 139,685
2. Артем Арефьев – 140,955
3. Никита Базюк – 141,760