«Я обосрался по всем фронтам!» Конькобежец Арефьев о 7-м месте на Олимпиаде

Российский конькобежец Артем Арефьев прокомментировал выступление на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине (7-е место).

«Гонка сложилась отвратительно, время ужасное, но для такого бега – просто космическое. Это говорит о том, что готов я на лучшие секунды, просто не смог сегодня реализовать это.

Все происходит намного дольше, чем на других стартах. Начали разминаться и вышли на лед раньше, чем надо, все делали раньше, чем надо.

Несмотря на то, что у нас очень много опытных спортсменов в команде, все дебютанты Олимпийских игр, рекордсмены и чемпионы мира. Но Олимпиада – совсем другое. Никто к этому не был готов, судя по всему.

Я обосрался по всем фронтам! На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится.

Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», – сказал Арефьев.